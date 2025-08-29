Essa semana precisei pegar um uber para ir até um lugar buscar o meu carro. Ao entrar no veículo os vidros estavam todos fechados e o ar-condicionado estava funcionando perfeitamente, 21 graus. O carro estava muito limpo por dentro e também por fora. Havia uma música tocando, mas bem baixinha.

– Boa tarde!

– Boa tarde, Sr Fernando!

Bati a porta, botei o cinto, baixei a cabeça e comecei a “olhar” o whatsapp no celular. Silêncio durante todo o percurso. Nenhuma manobra brusca. Nenhuma freada do nada. Viagem muito tranquila. Até que chegamos em tal destino.

– Obrigado!

– Obrigado e boa tarde, Sr. Fernando!

Dei 5 reais a mais e se pudesse dava 58 estrelas.

Por que será que hoje em dia ficou tão ruim assim andar de uber? A cada 10 que você pega 9,9 são carros sujos, principalmente dentro, ar-condicionado desligado, motoristas nem tão motoristas assim e que ainda querem ser o Jô Soares? Olha, se eu quisesse conversar ia no Pedro Bial, né! A única vantagem mesmo é o preço e a disponibilidade! E só!

Overdose de Ana Castela

A cantora Ana Castela é o novo fenômeno da música sertaneja do país! Ela está em todas! Você liga a TV e lá está ela em algum programa de televisão ou passando em alguma propaganda! Ele está desde o Fantástico até no Globo Rural! Você abre a página do Mercado Livre para comprar alguma coisa na internet, lá está ela na capa. Você está indo pra Balneário Camboriú lá está ela estampando algum outdoor de alguma coisa. Se seguir para (Balneário) Perequê idem, e se for até Floripa, ela vai te acompanhando ao longo do trecho. Se o Casseta & Planeta ainda existisse, provavelmente já teria uma personagem dela no programa com o nome de Ana Rastela e apareceria direto o Bussunda vestido como ela rastelando um terreno.

Robô

Das coisas mais irritantes do mundo atual, além dos vídeos chatos e sem graça gerados por IA, principalmente aqueles de bebês falando como adultos e idosos falando como adolescentes, uma das coisas que mais me irrita hoje em dia são os chats automáticos de atendimento que você tem que enfrentar no whatsapp. Seja o da CELESC, da SKY, enfim, de qualquer coisa que você tenha que falar com um robô, sempre é uma chatice sem fim. E o pior de tudo é que quando você não consegue resolver o seu problema, você não pode nem mandar o chat para aquele lugar, porque ele não vai entender. Ou não acontece com vocês também quando as opções que aparecem para você clicar, não servem para você e você digita aquele “vai tomar bem no meio do teu axlof”? Ou sou só eu que faço isso?

Quem quer dinheiro (fácil)?

Essa semana a garota do cabelo azul voltou para a internet, depois de algumas confusões e de alguns meses afastada. Isso não assusta mais, não é mesmo?! Na verdade, o que assusta é o número de pessoas que acreditam em jogo que dá dinheiro para quem joga e que acreditam em pessoas de bom coração só porque elas doam uma ou outra coisa, de vez em quando. O povo realmente perdeu a noção do que é certo e do que é errado. E o pior, se espelha nessas pessoas. querendo quem sabe se dar bem na vida, sem trabalhar. São esses exemplos que infelizmente fazem com que as coisas hoje estejam como estão.

Sai catinga, entra Bom Ar

Essa semana a prefeitura prometeu acabar de uma vez por todas com a catinga que existe há vários e vários anos ali na região onde fica a empresa Rio Vivo. Catinga essa que impregna vários bairros ao seu redor como a Santa Rita, a Santa Terezinha e o São Luiz, que não são bairros pequenos, muito pelo contrário. O mau cheiro que existe ali há tantos anos já faz parte até da paisagem! Até o sol quando se põe por ali fica mais feio, é coisa de doido! Olha, se conseguirem realmente acabar com esse fedor de uma vez por todas estão de parabéns e nota dez com estrelinha. Nós vamos acompanhar daqui, bem de longe, porque de perto não dá para aturar!

Carrenô vem aí

O time do Carlos Renaux já subiu para a série A do campeonato catarinense do ano que vem e está com a faca e o queijo na mão para ficar campeão da série B! Olha, só por ter tirado o Metropolitano da jogada já valeu a campanha, já estão de parabéns! Pode ser no futebol, no basquete, na bocha, no número de bilionários por cidade, no par ou ímpar, na quilica, na canastra de casal, enfim, ganhar de Blumenau é bom pra mais de metro! É como diz aquela música “Au au au…”

Atoas

O deputado federal de direita Nikolas Ferreira, esteve semana passada na UNIVALI e foi recebido por uma turma de “estudantes” que não gostaram nada da visita do mesmo àquele estabelecimento de ensino. Um cartaz erguido por um desses “estudantes” estava escrito bem assim ipsis litteris “UNIVESIDADE É LUGAR DE CIÊNCIA!”. O rapaz comeu o “R” de universidade porque certamente não comeu merenda que chega quando era pequeno! Não deve fazer engenharia, nem medicina, óbvio! Mas o pior é que ele escreveu, leu e achou que estava certo! E os outros que estavam com ele também não viram que estava errado! Ô Lauritx, talvez eles estivessem todos entorpecidos pelo momento em “questan”. Os atoas, eles querem acabar com o mundo, mas eles não vão conseguir. Um outro grande detalhe das fotos que circulam sobre essa “manifestação” é a quantidade de gente mal vestida e de asseio duvidoso presentes no ato, nem parece que estamos em Santa Catarina, sinceramente! Às vezes pai e mãe fazem falta… e como fazem!

Feijoada da FlaBrusque

Nesse sábado acontece mais uma vez a tradicional Feijoada da FlaBrusque, a partir das 11h da manhã. Além da feijoada teremos espaço kids, música com Erimar Neto (Jumentinho) e banda TomaA+, além de muitos sorteios, brindes e atrações. Os ingressos estão à venda na Carminatti Multimarcas, que fica ali ao lado do Archer da Figueira. Valor R$ 60,00 mais um quilo de alimento. Você, que é torcedor do Flamengo de Brusque e região, venha e traga a sua família para comemorarmos a alegria ser rubro-negro nessa fase maravilhosa! A FlaBrusque fica localizada na Rua Felipe Schmidt 208, esquina com a Rua do Centenário, ao lado da ENGESAN Piscinas. Venha!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Êdo Maurici, Charles Silveira, Jairo Schwamberger, Emerson Trainotti, Nelmar Hasckel, DJ Thomas G, Ronaldo Szpoganicz, Ralf Kretzschmar, Marcio Bizarri, Bruno Beuting, Richard Gohr, Diego Bernardo, Leandro de Pinho, Edson Sewald, Alessandro Veber, Ricardo Foppa, Gustavo Pereira Braga de Oliveira, Soelito Gohr, Jaison Ivan de Souza, Willian Habitzreuter e Paquito Graf. Já o “Puxando Saco Hollywood” vai pro pessoal querido do Cine Gracher que está comemorando 110 anos fornecendo entretenimento de qualidade para a população, em qualquer cidade que eles estejam presentes! E olha, não é qualquer empresa que comemora 110 anos, isso é para poucos e bons! Fiquem todos com Deus, bom final de semana e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“Egos obesos, mentes anoréxicas.” – Gordo Vegano