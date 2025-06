Tweet no Twitter

Quando falamos em pele bonita, firme e luminosa, o que colocamos no prato é tão importante quanto os tratamentos estéticos. Especialmente para mulheres entre 40 e 60 anos, período marcado por mudanças hormonais e redução natural do colágeno, a alimentação pode ser uma poderosa aliada da beleza.

O colágeno é a proteína responsável pela sustentação e elasticidade da pele. Após a menopausa, sua produção diminui significativamente, favorecendo rugas, flacidez e perda de viço. Por isso, investir em proteínas de qualidade (carnes magras, peixes, ovos, leguminosas), vitamina C (frutas cítricas, berries, vegetais verde-escuros) e minerais como o zinco, é fundamental para fornecer ao organismo os nutrientes necessários à síntese de colágeno. Além disso, suplementos de colágeno hidrolisado podem ser um apoio interessante, principalmente nesta fase.

Outro pilar essencial são os antioxidantes — compostos que combatem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce da pele. Alimentos ricos em vitaminas C e E, carotenoides, polifenóis e selênio ajudam a proteger o colágeno e manter a pele mais jovem. Frutas coloridas, verduras, oleaginosas, chás e azeite de oliva são fontes valiosas desses nutrientes.

Por outro lado, uma alimentação rica em açúcares refinados, gorduras trans e ultraprocessados favorece um processo chamado glicação, que danifica as fibras de colágeno, reduz sua elasticidade e acelera o envelhecimento da pele. Ao reduzir o consumo de açúcar e priorizar gorduras saudáveis como o ômega-3, é possível preservar o colágeno e reduzir processos inflamatórios que impactam diretamente na saúde da pele.

Até mesmo a acne adulta, que pode surgir na menopausa devido ao desequilíbrio hormonal, pode ser influenciada pela dieta. Alimentos de alto índice glicêmico e, em alguns casos, laticínios, podem agravar a produção de sebo e a inflamação, favorecendo o aparecimento de espinhas. Ajustes alimentares simples — como reduzir açúcares e priorizar carboidratos integrais, frutas e proteínas magras — ajudam a manter a pele limpa e equilibrada.

A beleza depois dos 40 é um reflexo de escolhas diárias. Hidratação adequada, exercícios físicos regulares, sono de qualidade e proteção solar diária complementam os benefícios de uma boa alimentação, criando um terreno fértil para que a pele se mantenha saudável e bonita ao longo dos anos.

Mas além de nutrir a pele de dentro para fora, hoje temos à disposição tecnologias que potencializam ainda mais esses cuidados. Na clínica, trabalhamos com o protocolo Voltona Former, que combina três tecnologias de ponta: o Laser Fotona, a radiofrequência Volnewmer e o ultrassom microfocado Ultraformer MPT. Cada tecnologia atua em camadas diferentes da pele, estimulando a produção de colágeno de forma global — desde as camadas mais profundas de sustentação até a melhora da superfície, textura e viço da pele.

Essa combinação de técnicas permite tratar a flacidez e o envelhecimento de forma não invasiva, segura e personalizada, potencializando os resultados dos bons hábitos de vida e promovendo um rejuvenescimento global.

Beleza, saúde e bem-estar caminham juntos. Pequenas escolhas à mesa e a ciência estética moderna, quando unidas, oferecem a possibilidade de atravessar o tempo com naturalidade, confiança e brilho próprio.

Dra Adma Lima