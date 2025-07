Décadas depois, há uma grande quantidade de seguros disponíveis, que podem abranger desde a perda de uma chave de casa ao seguro contra sinistros automotivos e residenciais, por exemplo. Automóvel, residencial, vida, acidentes pessoais, fiança locatícia, previdência, planos empresariais são algumas das linhas oferecidas.

Ao longo de quase 80 anos, a Belli Seguros passou a se consolidar e a se adaptar aos novos tempos. Após a pandemia de Covid-19, parte da equipe passou a trabalhar de forma híbrida ou remota, mas sem perder a tradição do olho no olho.

“Temos muitos clientes antigos. E seus filhos e netos permanecem clientes, querem vir e fechar seguro com olho no olho. Existem essas gerações de clientes, que nos conhecem e contam conosco”, destaca Belli.

E, como relata o empresário, os atendimentos são realizados conforme a preferência do cliente. Enquanto há quem prefira a agilidade do atendimento remoto, a confiança do “olho no olho”, presencial, permanece nos três escritórios da Belli Seguros, localizados em Brusque, Nova Trento e Guabiruba há décadas.

A Belli Seguros conta com consultores com formação e conhecimento amplo em diversas linhas, especialização no atendimento e no acionamento do seguro, com negociações personalizadas para as melhores taxas e o melhor custo-benefício.