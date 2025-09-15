Bernardo Franco acusa erro de arbitragem e afirma: “nada acabou, nada se define”

Apesar de o Brusque estar na lanterna do Grupo C da Série C, com duas derrotas em dois jogos, o técnico Bernardo Franco relata que a equipe ainda acredita na possibilidade de subir de divisão. O quadricolor perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta neste domingo, 144, no Moisés Lucarelli. Faltam quatro rodadas para o fim da segunda fase.

Como exemplo, o treinador cita o único acesso no atual formato da competição que foi obtido após um início de duas derrotas: o do Amazonas, em 2023.

“A gente não pode deixar isso nos abalar. Temos exemplos que nos mostram que é possível. Mesmo com as duas primeiras derrotas. Em 2023, a gente teve o Amazonas, que também começou perdendo as duas partidas. Depois se recuperou dentro da competição. Então, nada se definiu hoje aqui. A gente sabe que tem um campeonato ainda de quatro jogos.”

O próximo compromisso do Brusque pela Série C é contra o Guarani, às 19h de domingo, 21, no Brinco de Ouro. “Precisamos buscar a vitória fora de casa, agora contra o Guarani, para poder entrar na competição, na briga. Então, agora é trabalhar forte para podermos nos aproximar ainda mais das vitórias. São erros e detalhes que têm nos afastado da vitória. Mas eu tenho que parabenizar os atletas pelo compromisso, pelo esforço. Isso não faltou.”

“Então, peço para que nosso torcedor continue acreditando, continue nos apoiando. Porque para a gente, nada acabou, nada se define. A gente ainda acredita que é possível, e vai trabalhar incansavelmente para buscar a vitória no próximo jogo.”

“Lance decisivo e polêmico”

Bernardo Franco criticou a arbitragem pelo lance que definiu o placar. Foi marcado pênalti de Mateus Pivô sobre Miguel, num lance em que a bola saía da área e em que o lateral-direito do Brusque pisa acidentalmente no tornozelo do adversário. Elvis marcou o gol do jogo, sem chance para Matheus Nogueira, que acertou o canto.

“Não consigo ver pênalti naquele lance, até porque o adversário tá indo para fora da área. Nosso atleta, ele faz toda a menção de não tocar no atleta. Então, penso que, enquanto a gente, no futebol brasileiro, ainda tem lances como esse, que decidem partidas como essa, desse tamanho, dessa dimensão, vai ter dificuldades de crescer como futebol brasileiro. Penso que a gente precisa utilizar os recursos tecnológicos, entender as intenções dentro do jogo. E infelizmente fomos penalizados, na minha opinião, com um erro de arbitragem que interferiu diretamente no resultado.”

Minutos antes, a Ponte Preta havia pedido gol num cabeceio de Wanderson. A bola atingiu o travessão e, quando bateu no gramado, os jogadores reclamavam que a bola havia entrado. O árbitro marcou escanteio ao fim do lance e o VAR confirmou a decisão de campo. Pela imagem disponível na transmissão ao público, a bola pareceu ter entrado, mas fração da circunferência pode ter ficado sobre a linha.

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

