Bernardo Franco, após Brusque 0x1 Náutico: “vamos ser competitivos até o final”

A derrota em casa por 1 a 0 para o Náutico não alterou as convicções do técnico do Brusque, Bernardo Franco, sobre a competitividade de sua equipe e a avaliação de que haverá briga pelo acesso até o fim da segunda fase da Série C.

Para o treinador, o quadricolor foi melhor que o adversário ao longo de todo o jogo, mas pecou na finalização e ao ceder a única grande oportunidade do Timbu, convertida em gol por Patrick Allan.

“A gente teve algumas vantagens para poder sair com um resultado melhor. Enfrentamos uma grande equipe, que vive um grande momento, mas nem por isso o adversário conseguiu se impor, pelo contrário. Acho que hoje a gente conseguiu se impor perante o adversário. Haja vista a reação da nossa torcida no final, muito diferente dos jogos anteriores. A torcida reconhece o esforço, o sacrifício dos atletas”, afirma.

Bernardo Franco destaca a sequência invicta do Náutico, time que considera o melhor da Série C. O Timbu não perde há 13 jogos na competição, sofreu apenas sete gols em 20 partidas.

Considerando a atuação diante do adversário e as rodadas recentes, treinador aponta melhorias no Brusque. Dá como exemplo o volume de criação de oportunidades e na situação do goleiro Matheus Nogueira, que tem sido muito menos exigido do que em outros momentos da competição.

“Saio muito animado com o que vi aqui em relação à produção da equipe, a espírito. Acho que isso a gente já demonstrou uma grande evolução e isso me faz crer que nós vamos ser competitivos até o final, buscar as vitórias fora de casa para recolocar a gente na briga.”

“Um descuido, um erro”

Por outro lado, o treinador reconhece os problemas que contribuíram para mais uma derrota no Augusto Bauer. Não apenas no gol do Náutico, mas com faltas cometidas de forma desnecessária, que picotaram parte do jogo.

“Foi um lance esporádico, uma situação em que nós tínhamos a bola, poderíamos ter deixado um companheiro na cara do gol. Acabamos perdendo a bola, demoramos para reorganizar e num descuido, num erro, acabamos sofrendo um contra-ataque. E o adversário teve qualidade e méritos para poder sair na frente. Foi a única finalização perigosa do adversário, e resultou em gol.”

“Faltou para nós, hoje, um pouquinho de eficácia. Um pouquinho de tranquilidade na hora de terminar as jogadas. Mas se a gente manter esse espírito, essa entrega, esse compromisso, essa organização, acredito muito que nós vamos conseguir os resultados que nos interessam. A gente já mostrou a nossa força na competição jogando dentro ou fora de casa.”

Enquanto a arbitragem foi criticada pelo Náutico pela expulsão direta de João Maistro, o treinador do Brusque não concordou com os sete minutos de acréscimo no segundo tempo. Em sua visão, foram insuficientes, considerando que só no lance da expulsão o jogo ficou parado por mais de cinco minutos.

Copa Santa Catarina

Bernardo Franco afirma que seu auxiliar, Marcos Skavinski, o Marcão, é quem vai comandar o Brusque à beira do campo nesta terça-feira, 9, contra o Santa Catarina, pela Copa SC. Contudo, o treinador participa do planejamento para a partida, com a elaboração da escalação e a supervisão ao longo do jogo.

“Para os jogos fora de casa, existe a possibilidade de gente colocar outros membros de comissão técnica para fazer a viagem, para a gente não desfalcar aqui a nossa semana de trabalho, de preparação para os jogos da Série C. A gente tem um staff competente, que nos permite fazer isso. E claro que, em alguns momentos, a equipe que vai para a Copa Santa Catarina vai ficar um pouquinho mais enxuta, principalmente nesses jogos fora de casa. Mas a intenção nossa não é perder força na Série C.”

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

