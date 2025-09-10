Bernardo Franco critica atitude do Brusque na Copa SC: “errando coisas simples”

O técnico Bernardo Franco não comandou o Brusque à beira do campo contra o Santa Catarina nesta terça-feira, 9, mas compareceu à coletiva de imprensa para pedir desculpas à torcida e criticar a atuação de sua equipe, reiterando as cobranças no vestiário. Um time reserva perdeu por 2 a 1 para a equipe de Rio do Sul, que vinha de uma pré-temporada de um mês e meio e não jogava há seis meses, desde as semifinais do Campeonato Catarinense.

Para o treinador, o Brusque se apresentou desinteressado, com atitude e compromisso incompatíveis com o que se pode esperar do time em qualquer contexto. Ao mesmo tempo, não tira os méritos do Santa Catarina. “Viveu o jogo da maneira que tinha que viver, oportunista nos momentos que teve, construiu sua vantagem, venceu a partida.”

“Eu fiz questão de vir aqui na coletiva, em respeito ao nosso torcedor. Primeiro pedir desculpas ao torcedor. Acho que hoje a equipe foi muito aquém daquilo que a gente gostaria e deveria produzir”, afirmou Bernardo Franco, no início da coletiva.

“Para jogar aqui no Brusque, tem que ter mais. Tem que ter mais compromisso, tem que ter mais responsabilidade. Então, alguns jogadores aí ficaram bem aquém, independente de não ser a equipe considerada titular.”

A atitude da equipe foi o tema central da coletiva. “[Uma equipe] que não vem jogando muito, mas muitos desses jogadores já participaram de momentos importantes ao longo da temporada, e vão continuar participando. Só que eles têm que entender que o futebol é muito mais do que técnica, é muito mais do que tática, né? E hoje, a mentalidade que eles colocaram aqui, e a atitude que eles colocaram aqui, foi muito abaixo.”

“Então, eu espero que isso não se repita. Eles foram cobrados hoje aqui, vão continuar sendo cobrados, porque essa equipe não representa o que eu penso de futebol, não representa aquilo que a torcida do Brusque que merece.”

O treinador também lamenta que jogadores que deveriam estar buscando e aproveitando oportunidades tenham se portado de forma tão displicente em uma partida. Em sua avaliação, não se pode fazer uma atuação como esta dois dias após demonstrar atitude totalmente diferente diante do Náutico, pela Série C.

“São jogos como esse, em que as oportunidades aparecem e aí a gente tem que estar mais preparado para poder aproveitá-las. E não desperdiçar a oportunidade que a gente teve hoje aqui de fazer um bom jogo diante do nosso torcedor, de poder e construir três pontos que nos ajudariam nessa caminhada, em busca dos objetivos dentro da competição. Então, agora, vamos ter que recuperar essa pontuação fora de casa, é o que resta, e encontrar uma equipe que consiga ser competitiva.”

Entre ressalvas, afirmando que ainda avaliará a partida “de cabeça fria”, Bernardo Franco reconhece que não foram todos os jogadores que se destacaram negativamente, mas ressaltou a diferença entre Brusque e Santa Catarina no jogo.

“O que me incomodou muito hoje foi a postura da equipe entrou em campo. Não conseguindo ser competitiva, errando coisas simples, em alguns momentos desinteressada pela partida. E isso ficou nítido, enquanto uma equipe estava muito interessada na partida, tirou proveito desses momentos, construiu a sua vantagem e venceu. Nos minutos finais a gente também teve oportunidades para igualar, mas se a gente tivesse a mentalidade e o espírito dos minutos finais, a gente teria tido um jogo, talvez, mais acessível, mais tranquilo.

“Cabe a nós aqui nos cobrarmos, como temos todas as vezes, para que a gente possa evoluir como equipe. E, acima de tudo, respeitar a instituição e o torcedor que veio aqui, compareceu, que nos prestigiou. E a gente, infelizmente, não entregou para eles um jogo de nível de qualidade.

Novo reforço

A partida teve a estreia do volante Jhonny Lucas, saindo do banco de reservas. Sem ser aproveitado na Ponte Preta, o jogador de 25 anos não jogava desde maio de 2024, justamente contra o Brusque, pela Série B.

O Jhonny é um jogador que já passou por gandes equipes. Já demonstrou o seu potencial como atleta. A gente espera poder resgatar esse jogador, para ele poder voltar a jogar naquele mesmo nível que ele já jogou em algum momento. É um jogador que estava sendo pouco utilizado na última equipe dele. Veio para cá numa oportunidade de mercado. Ainda está realmente abaixo fisicamente, então precisa se condicionar, ganhar ritmo de jogo. E hoje foi uma oportunidade para que ele possa se adaptar.

“À medida que ele conseguir se condicionar mais, ele vai poder figurar mais, também nos jogos da Série C e penso que ele é um jogador que nos agrega muitas possibilidades a partir do momento em que estiver 100%.”

Próximo jogo

O Brusque volta a campo às 19h deste domingo, 14, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela segunda fase da Série C. O quadricolor largou atrás no Grupo C, com derrota por 1 a 0 para o Náutico, em casa.

“Isso [derrota para o Santa Catarina] não pode nos atrapalhar em nada em relação ao que é a preparação para a Série C. O próximo jogo é muito importante para nós. Então, a gente tem se cobrado hoje, tem feito as observações que têm tem que ser feitas aqui perante os nossos jogadores, os nossos torcedores, a nossa diretoria, para que a gente possa virar essa página e focar naquilo que nos interessa para o momento: o próximo jogo, contra a Ponte Preta.”

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

