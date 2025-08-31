Bernardo Franco exalta torcida e elenco do Brusque; foco é total na Série C

O técnico Bernardo Franco celebrou o apoio da torcida do Brusque na vitória por 2 a 0 sobre o CSA neste sábado, 30, pela 19ª rodada da Série C. A vitória foi a primeira sob seu comando no estádio Augusto Bauer e, além de classificar o quadricolor à segunda fase da competição, rebaixou o adversário à Série D. Quebrado o jejum de cinco jogos sem vitória em casa, o treinador destaca o preparo e a confiança da equipe para a sequência da temporada.

“Primeiro, é agradecer pelo apoio da nossa torcida. Em especial, a aqueles que foram até Caxias, poucos acreditavam que era possível vencer aquele jogo que nos deixou vivos. Ainda mais depois do jogo aqui dentro de casa, contra o Londrina, que nos machucou muito da maneira que foi. Mas, ao mesmo tempo, também nos fortaleceu para conquistarmos, fora de casa, uma linda vitória como conquistamos”, afirma.

O treinador parabeniza o elenco, a quem atribui os méritos pela vitória. E destaca que, apesar das oscilações e das possibilidades matemáticas, o Brusque nunca flertou com o rebaixamento, e sempre esteve próximo da zona de classificação.

“Sempre deixei muito claro para eles que a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa energia, a nossa motivação, a nossa entrega vai contagiar o torcedor. Então, eu acho que hoje a gente conseguiu realmente contagiar o torcedor. Mostrar para eles o nosso valor, nosso compromisso com o clube. Eu tenho certeza que a gente sai daqui muito mais fortalecido.”

“Eu vejo que a gente está muito preparado né? E eu fico feliz por isso, que a minha missão era classificar a equipe, sem riscos, e deixar uma equipe forte para segunda fase. Eu acho que a gente entra muito forte”, completa.

O treinador faz a defesa de seu trabalho com os números: 54,17% de aproveitamento em oito jogos. Destas oito partidas, o quadricolor não sofreu gols em três. O desempenho ofensivo, com 11 gols no período, além da produção de oportunidades, também é destacada.

“O Pira não tinha nenhum gol na competição. A partir da nossa chegada, ele é um jogador que começa a ser muito mais decisivo. Três gols nos últimos três jogos. Percebam também que o Diego Matihas é um jogador que participou muito mais de gols também a partir da nossa chegada. Então, isso mostra a força do coletivo, que potencializa o individual, né? Temos uma defesa que tomou menos de um gol por partida.”

“É natural o torcedor estar em dúvida com a campanha que a equipe que fez em alguns momentos da competição, mas nós sempre acreditamos. Desde a minha chegada, aqui são quatro vitórias. A equipe tinha quatro vitórias quando eu chego, e agora a gente tem mais quatro vitórias.”

Entre Londrina e CSA

O Brusque abriu o placar contra o CSA, e o time alagoano, passando a estar em uma posição de rebaixamento, partiu com tudo em busca do empate. Há duas semanas, o quadricolor sofreu uma virada nos três minutos finais diante do Londrina. Desta vez, um golaço do volante Bernardo praticamente acabou com as possibilidades do adversário.

Para Bernardo Franco, os contextos são semelhantes, mas também diferentes. Contra o CSA, o treinador pôde esperar mais para fazer substituições e adaptações planejadas.

“A gente tinha que entender que o adversário hoje estava sendo rebaixado, e estava vindo para cima. E a gente soube jogar o jogo. Então, aprendemos com a competição. A gente sabia, nós estávamos preparados para vários cenários. A competição nos calejou, nos preparou para viver momentos como esse.”

Foco na Série C

O Brusque tem duas competições simultâneas a partir de agora. No próximo final de semana, começa a jogar a segunda fase da Série C; e em 10 de setembro, estreia na Copa Santa Catarina, competição que pode dar vaga à Copa do Brasil. Bernardo Franco deixa claro que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, e que a competição estadual será o espaço para jogadores menos utilizados.

“O foco é realmente na segunda fase da Série C. A gente sabe a importância de brigar até o final sem perder as nossas forças, sem dividir a atenção. Ao mesmo tempo, alguns jogadores que talvez não tiveram tantas oportunidades podem ter mais minutos agora nessa Copa Santa Catarina. E a gente pode, dessa forma, ganhar jogadores para a Série C.

“A gente vai focar 100% nessa segunda fase. E não vamos perder o foco e a atenção que a gente precisa”.

Para a sequência da temporada, o treinador espera ter alguns reforços, mesmo considerando que a janela de transferências se encerra na terça-feira, 2. Contudo, também reconhece os esforços da diretoria para a manutenção do elenco, em especial na renovação do empréstimo do zagueiro Jhan Pool Torres.

Olávio e Mateus Pivô

O lateral-direito Mateus Pivô e o centroavante Olávio têm sido peças importantes do time titular, mas têm convivido com alguns problemas. Pivô vem tendo lesões em sequência, raramente suportando os 90 minutos de jogo. E em várias ocasiões, Olávio não participa dos treinos completos, sendo poupado de algumas atividades. Bernardo Franco falou sobre a dupla:

“A gente tem que dosar, porque eles são caras que vão no limite, às vezes eles passam do limite. E para não expô-los ao risco, não perdê-los na sequência da competição, a gente tem tido, sim, alguns cuidados com eles. A exigência dos jogos também nessa reta final foi muito grande, eles sentiram também isso, né?”

“Mas a princípio são jogadores que não preocupam. A gente vai controlando a carga de trabalho deles. E são jogadores que tem nos ajudado muito, assim como os demais. Temos que ter um cuidado, sim, porque são jogadores muito importantes, mas não preocupam.”

