Bernardo Franco justifica afastamento de dupla do Brusque: “quem não está satisfeito pode seguir outro rumo”

O Brusque conquistou uma vitória dramática neste sábado, 27, diante do Guarani, por 3 a 2, pela quarta rodada da segunda fase da Série C e ainda está vivo na briga pelo acesso.

Neste jogo, o atacante João Veras, que jogou dez partidas na Série C, e o meia Alex Paulino, que atuou em 17 jogos, não foram sequer relacionados pelo técnico Bernardo Franco por questões extracampo.

Sem citar nomes, Bernardo falou sobre a questão após a vitória sobre o Bugre. “Temos que separar os jogadores que estão afim, que querem fazer história, e aqueles que não têm a mesma mentalidade. Não vamos passar pano para ninguém. Aqueles que não estão satisfeitos, podem procurar a direção para seguir outro rumo. Quem vem com a mentalidade de trabalho, de crescer, é muito bem-vindo. Os outros não são e seguimos com os que estão afim”, disse.

O treinador parabenizou a atuação e o “espírito” mostrado pelo grupo diante do Guarani. “Desde o primeiro minuto, mostramos que a vitória era o que nos interessava. Fomos premiados com um lindo gol do Alemão, que representa o que é ser Brusque. Conversamos muito com eles a respeito disso. São os jogadores com esse espírito que nos interessam e que nos representam”.

O Guarani marcou duas vezes em lances de bola aérea, com dois gols de zagueiros. Bernardo conta que o Brusque estava ciente da força do rival nesse tipo de jogada, mas preferiu valorizar o mérito do Bugre.

“Sabíamos que a bola parada poderia nos atrapalhar. Guarani jogou com três zagueiros altos e a arbitragem deu muitas faltas para eles em área perigosa. Eles têm um especialista [nas cobranças], que é o Diego Torres, zagueiros que atacam muito a bola. Temos que dar mérito ao adversário. Dentro da partida, porém, fomos superiores. Poderia ser uma vitória mais tranquila, mas, às vezes, vitórias como essa são as que mudam o cenário”.

“Vamos seguir trabalhando com os pés no chão”

O Brusque segue na quarta posição da chave, com três pontos, três atrás do Guarani, que é o segundo, e um atrás do Náutico, terceiro. A Ponte Preta, líder, com dez, já garantiu o acesso.

No próximo sábado, 4, o Brusque recebe a Ponte Preta e, caso vença, vai para o duelo final, contra o Náutico, em Recife, com chances de acesso.

“Nunca deixamos de acreditar, mas temos uma montanha para escalar. Quero pedir o apoio do torcedor. Não vamos nos iludir com uma vitória. Vamos seguir trabalhando com os pés no chão”, garante o técnico.

