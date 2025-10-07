Bernardo Franco lamenta “erros grotescos” em gols sofridos na campanha da Copa SC

Nesta segunda-feira, 6, o Brusque, com time alternativo, empatou com a Chapecoense, com muitos jogadores da categoria de base, em duelo válido pela quinta rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina.

Com o resultado, o Brusque vai para a última rodada precisando vencer o Santa Catarina e torcendo para um tropeço da Chapecoense diante do Concórdia.

Após o jogo, o técnico Bernardo Franco fez uma longa análise não só do jogo e da campanha, mas também da situação do clube.

Ele também explicou a não utilização dos jogadores titulares da Série C, que é a prioridade do clube.

“Infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria. Sabemos que estamos em uma situação complicada, lamentamos porque tínhamos condições de se classificar de maneira mais tranquila. Sabemos da importância, mas o nosso foco é a Série C. O clube teve o seu planejamento no decorrer do ano e eu ainda não estava aqui. Não estou justificando, mas temos as nossas dificuldades”.

Veja mais trechos da entrevista

Elenco curto

Ficou nítido que não tínhamos elenco para disputar as duas competições. O ser humano não é uma máquina, os jogadores (que jogaram no último sábado, 4, pela Série C) que trouxemos são aqueles que tinham condição de jogar 15 minutos. Não podemos arriscar a briga pelo acesso, que é o que mais nos interessa. Estamos brigando para subir e não podemos colocar os melhores jogadores hoje para não correr riscos de perder para o próximo jogo

Nosso torcedor tem que estar muito feliz e orgulhoso do que a gente fez. Quando cheguei, estávamos em 12º lugar (na Série C), com risco de rebaixamento. E evoluímos muito o nosso ataque. O torcedor tem que entender as dificuldades que nós temos. Competimos com Guarani, Ponte Preta e Náutico, que colocam 15-20 mil pessoas no estádio e têm investimento quase o dobro do nosso. E estamos de igual para igual. O clube precisa evoluir e acredito que isso vai acontecer, mas não é de uma hora para a outra.

“Alguns não conseguiram dar o retorno”

Quando cheguei, apontamos as necessidades do elenco. Infelizmente, o clube não conseguiu trazer as peças, a direção trouxe jogadores através de oportunidade de mercado. Alguns conseguiram dar o retorno, outros não. Não é fácil jogar com a camisa do Brusque.

Falta de opções e erros que custam caro

A Chapecoense, mesmo com um time sub-23, tem jogadores da categoria de base. Algo que a gente não tem estruturado atualmente. Hoje joguei com três zagueiros porque eram as opções que eu tinha, não porque eu queria. Esbarramos em algumas limitações, mas, apesar de ter faltado qualidade de jogo das duas equipes, a Chape não nos ofereceu muitos riscos. Os gols que tomamos na Copa Santa Catarina foram de erros grotescos, básicos. O de hoje reflete muito isso. São erros pontuais que custam muito caro.

Avaliação do elenco

Se apostou em jogadores com um tipo de perfil e alguns não corresponderam. Pode nos custar vaga na Copa do Brasil, o acesso. Mas são coisas que não se muda de um dia para o outro. Temos conversado muito internamente. Para sustentar uma ideia de jogo, temos que ter reposição do mesmo nível. Não temos isso em todos os setores.

Temos que valorizar os jogadores que estão se entregando de corpo e alma. Mas não podemos aceitar quem não tem compromisso e que está mais interessado com o extracampo.

Futuro

Nosso objetivo era ganhar jogadores para a Série C e se classificar, o que ficou um pouco mais difícil. Mas ficou claro quais os jogadores que podem nos ajudar e os que tiveram mais dificuldades. Acho que o clube tem amostragem suficiente para poder qualificar o olhar no departamento de Scout, que está se estruturando no clube. Com a avaliação feita na Copa SC, tem total condição de tomar decisão em relação ao futuro de alguns atletas

Jogo decisivo na Série C

O Brusque volta a campo no sábado, 11, fora de casa, diante do Náutico, no jogo decisivo da segunda fase da Série C, às 17h.

Para subir, o Brusque precisa vencer e torcer para o Guarani não vencer a Ponte Preta. Em caso de empate em Recife, a combinação mais simples para que o Quadricolor suba seria uma vitória da Macaca por três gols de diferença sobre o Bugre.

“Sabemos que vamos enfrentar uma guerra, um time favorito ao acesso, mas já mostramos que temos condições. Esperamos comemorar o acesso”.

Confira a coletiva completa

