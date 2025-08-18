Bernardo Franco pede maturidade do Brusque após nova derrota de virada

O técnico Bernardo Franco destacou dois fatores importantes para a frustrante derrota por 2 a 1 para o Londrina neste domingo, 17, de virada, nos acréscimos, em pleno Augusto Bauer: desequilíbrio emocional e a perda dos laterais Alex Ruan e Mateus Pivô por lesão.

“Na hora em que o Mateus Pivô sai, a gente ajusta com o DG [Diego Mathias] no lugar, mantendo o time ofensivo. Tem a entrada do Adrianinho dobrando pelo lado com o Diego Mathias para podermos ter o contra-ataque e definir a partida ao nosso favor”, explica.

“Então o Alex [Ruan] sente. E quando ele sente, a gente opta pela entrada de um zagueiro [Roberto] para esticar a linha [agora com cinco jogadores], colocando o Jhan Pool numa função mais defensiva. Depois, trocamos o DG para lá também [na lateral-esquerda].”

O Londrina dominou o segundo tempo, exercendo cada vez mais pressão a partir dos 15 minutos. Do outro lado, o Brusque até escapava em contra-ataques pelos lados, mas sem dar sequência até uma possível finalização. A intenção, segundo o treinador, não era recuar.

“A intenção não era abaixar o bloco e ficar lá embaixo aguardando o Londrina buscar o gol. A intenção justamente era nós conseguirmos pressionar mais para encaixar um contra-ataque e matar o jogo.”

“A entrada do Robinho, naquele momento, era para nos dar mais experiência em campo, para que ele pudesse ser aquele jogador de flutuação para ligar a transição com os nossos extremos. Então, o jogo estava muito desenhado para que a gente pudesse fazer o 2 a 0. E como eu falei, tem coisas no futebol que a gente não explica. É difícil entender, porque com 94 minutos a gente toma empate e com 97 minutos a gente toma uma virada. Até então, o plano estratégico tava tava dando certo. E acabou escapando pelas nossas mãos”, resume.

Baixas e expulsão

Bernardo Franco destaca o quanto o Brusque perde força sem Alex Ruan e Mateus Pivô. As alterações forçadas, segundo avalia o treinador, atrapalharam a estratégia para o segundo tempo. Contra o líder Caxias, na próxima semana, é possível que a dupla seja desfalque.

“Precisamos encontrar alternativas para poder suprir a ausência desses jogadores. Espero que não tenha sido nada grave, a gente vai reavaliá-los agora. Temos uma semana toda pela frente.”

Para piorar, o Brusque ainda perdeu o meio-campista Biel, expulso com um cartão vermelho nos instantes finais. O treinador cobra maturidade e equilíbrio não apenas do camisa 7, mas do elenco. É a segunda derrota que o Brusque sofre de virada nos seis jogos sob o comando de Bernardo Franco.

“Em relação ao Biel, ali é um momento de um desequilíbrio emocional. Nítido, claro, que não pode acontecer. Ele tem que ter maturidade, equilíbrio emocional, porque agora ele se coloca fora da próxima partida e isso prejudica ele, prejudica a equipe. Então, a gente já conversou com ele, ele sabe que errou, que estava de cabeça quente.

“A gente precisa ser mais maduro, mais inteligente. A gente tava até os 94 com a bola no escanteio, na bandeirinha de escanteio, segurando o jogo, o resultado era 1 a 0 para nós. E aí, estamos falando de tomar a virada três minutos depois.”

“Então, realmente isso reflete um pouco um aspecto emocional que a gente não pode deixar interferir contra nós, né? E agora é continuar se cobrando, continuar trabalhando e corrigindo os erros para que a gente possa não cometê-los nos próximos dois jogos e que a gente possa conquistar duas vitórias e buscar a classificação.”

Ainda acreditando

O Brusque está fora do G-8, sem vencer em casa há cinco partidas, e sem vitórias há três no retrospecto geral. Mesmo com o time vivendo um momento de queda livre, Bernardo Franco reforça a confiança na classificação.

“A gente tem que ter frieza nesses momentos em que o resultado não vem. Estivemos muito perto de ter uma vitória dentro da nossa casa. Tomamos um gol aos 94 e um gol aos 97 minutos. Então isso também tem um aspecto emocional muito envolvido. A gente precisa ser resiliente, ser forte, porque faltam duas rodadas. E a gente ainda tem chances reais de classificação. Então, a gente precisa aprender com os erros. Não cometer esse tipo de erro.”

“A gente acredita piamente nesse grupo de jogadores, que não tem deixado de trabalhar durante a semana, não tem deixado de se cobrar em busca das vitórias. Então, no que depende de nós, nós vamos continuar trabalhando, acreditando. E tendo que buscar alternativas para poder vencer jogos, que é isso que nos interessa”, completa.

“Nós acreditamos, nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Os jogadores estão empenhados, estão comprometidos com o clube. No que depender de nós, nós vamos continuar fazendo o trabalho e acreditando até o final, lutando por essa classificação.”

