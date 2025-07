Bernardo Franco reforça confiança no elenco do Brusque após vitória: “compromisso grande com o clube”

O técnico Bernardo Franco estreou no Brusque com uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Maringá, no estádio Willie Davids, e destacou o comprometimento do elenco quadricolor. Com o triunfo na 12ª rodada da Série C, o quadricolor quebra o jejum de quatro jogos sem vitória e volta a ocupar o G-8.

“Mérito dos jogadores, que se entregaram, que lutaram, que acreditaram num plano de jogo e que o seguiram à risca. E a gente precisa manter isso. A gente comentou que é daí para mais, para que a gente possa alcançar os objetivos que a gente tem, que são ambiciosos.”

“Eles sempre demonstraram, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que eles querem muito, estão muito mobilizados. Eles têm um eles têm compromisso grande com o clube, com os objetivos do clube. São jogadores que querem algo a mais. E hoje eles puderam demonstrar”, completa.

O treinador acredita que a partida esteve sempre em aberto e elogia o time do Maringá, que levou perigo à meta quadricolor, especialmente no primeiro tempo. Conforme suas avaliações, o adversário exerce um jogo muito direto e é necessária a atenção com a bola parada e as transições entre defesa e ataque.

“Tivemos competência para abrir o placar. Conseguimos suportar uma pressão inicial e conseguimos também matar o jogo com o segundo gol, do Pira. (…) Resgatar a confiança do grupo. Que a gente possa manter essa mentalidade, esse espírito para as próximas partidas.”

Três zagueiros

Bernardo Franco estreou com um trio de zagueiros formado por Roberto, Éverton Alemão e Jhan Pool Torres. É semelhante ao que Filipe Gouveia utilizou em parte do Catarinense, e um pouco diferente do utilizado pelo português em rodadas recentes da Série C. Contra o Maringá, foi usado um 3-4-3, com a utilização de alas (Mateus Pivô e Alex Ruan) e pontas (Diego Mathias e Guilherme Pira).

O esquema será uma das opções do Brusque na sequência da competição. “A gente pode utilizar ele a partir de agora, em alguns momentos estratégicos, como foi hoje. Então a gente precisa também olhar para os adversários que nós vamos enfrentar e ver se faz sentido a manutenção do sistema ou não.”

Expulsão

A estreia de Bernardo Franco teve como principal revés sua expulsão, aos 26 minutos do segundo tempo, ao atrapalhar o lateral-esquerdo Rhuan na cobrança de um arremesso lateral.

“Gostaria de me desculpar. Tentei ali num momento… Ele [Rhuan] foi bater fora do espaço. E realmente, eu acabei ocupando o espaço, mas em nenhum momento toquei no jogador, longe disso. Não era a minha intenção.”

“Acho que o árbitro foi muito permissivo com essas situações de arremessos fora do local. Acho que ele poderia ter controlado mais o jogo, em algum momento isso se perdeu. Longe de mim querer tumultuar, não é do meu perfil. Então, peço desculpas ao atleta, ao espetáculo como um todo. E infelizmente aconteceu, mas não é uma coisa corriqueira”, completa o treinador.

Suspensões

O Brusque enfrenta o Retrô às 19h deste domingo, 20, no Augusto Bauer, e terá um problema parecido com o que teve o Maringá nesta segunda-feira, 14: três jogadores suspensos. Jhan Pool Torres, Alex Ruan e Jean Mangabeira ficam de fora.

“A gente precisa entender o que o próximo adversário faz. Entender os jogadores que vão estar disponíveis para nós para que a gente possa montar, durante a semana, uma boa estratégia, e mais uma vez buscar a vitória”, afirma o treinador.

“É natural ainda a gente precisar de tempo para conhecer o elenco, explorar mais o potencial desse elenco. Mas eles já mostraram que tem capacidade para absorver as ideias. Num espaço curto de tempo, eles já conseguiram fazer coisas muito boas para esse jogo.”

Mateus Pivô

Substituído no intervalo, Mateus Pivô será avaliado durante a semana pelo departamento médico. O lateral-direito se recuperou recentemente de uma fratura, e fez seu segundo jogo desde que voltou da lesão.

“O Mateus sentiu um desconforto ao longo da partida. A gente optou por por tirá-lo para que não agravasse mais alguma situação. Ele vai ser reavaliado agora, né, com o departamento médico. A gente tem bastante tempo ainda para poder definir a situação dele. Mas a gente imagina que que ele possa se recuperar e estar conosco no próximo jogo. A gente espera isso”, explica Bernardo Franco.

