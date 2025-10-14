Bete Eccel destaca papel de Lei Federal de Incentivo à Cultura que garante entrada gratuita na 38ª Fenarreco

A vereadora Bete Eccel (PT) elogiou as leis de fomento à cultura que proporcionam eventos gratuitos pelo Brasil. Durante sessão da Câmara de Brusque nesta terça-feira, 14, ela destacou a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que possibilita entrada gratuita na 38ª Fenarreco. Bete saiu em defesa da lei Rouanet.

“Muitos criticam a lei Rouanet, por meio de discursos prontos. Dizem que é um ‘privilégio para artistas ricos’. Esta lei é um dos maiores instrumentos de democratização cultural do Brasil. Permite que eventos, como nossa Fenarreco, tenham atrações e até entrada gratuita”, disse.

Bete diz que leis como estas, de fomento à cultura, fazem com que as atrações sejam para todos, e não apenas para quem consegue pagar para desfrutar do lazer. Na 38ª Fenarreco, a entrada é gratuita todos os dias.

