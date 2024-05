Beto Carrero vai dar ingresso grátis para quem levar doações ao Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira, 9, o Beto Carrero World divulgou a campanha de arrecadação que está fazendo para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Quem contribuir, ganhará de presente o segundo dia grátis para retornar ao parque.

Durante todo o mês de maio, o Beto Carrero estará arrecadando doações de fraldas e leite em pó infantil para distribuir às famílias do Rio Grande do Sul. Além disso, na publicação feita, o parque ressalta que irá “dobrar a quantidade de todas as doações recebidas pelos visitantes até chegar ao montante de R$ 1 milhão em produtos doados somente pelo Beto Carrero World.”

Com isso, todos os visitantes pagantes que contribuírem com doações receberão o segundo dia grátis para retornar ao Beto Carrero.

Até o momento, 113 mortes estão confirmadas no RS. Ainda há uma morte em investigação para confirmar se há relação com os eventos meteorológicos recentes. Porém, o número de óbitos pode aumentar porque 146 pessoas ainda estão desaparecidas. No levantamento oficial, em todo o estado, há 756 feridos.

O Rio Grande do Sul contabiliza quase 70 mil pessoas acolhidas temporariamente em abrigos, porque foram forçadas a sair de suas residências devido às fortes chuvas que caem no estado desde 29 de abril. O dado consta no boletim da Defesa Civil estadual atualizado às 9h desta sexta-feira. O documento mostra também que 337.116 pessoas estão desalojadas em todo o estado.

