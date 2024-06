Beto Carrero World anuncia encerramento de zoológico do parque após 32 anos

Após 32 anos de história, o parque Beto Carrero World anunciou que a área do zoológico será encerrada. Segundo o parque, o encerramento da visitação ocorre a partir desta quinta-feira, 27.

“Hoje, nos despedimos do Mundo Animal, uma de nossas áreas mais icônicas. Um espaço que nasceu do profundo respeito e carinho que o saudoso Beto Carrero tinha pelos animais”, diz o parque no anúncio feito nas redes sociais.

Detalhes da decisão do Beto Carrero

De acordo com o parque, a decisão de encerrar o zoológico foi tomada após a equipe entender que os animais precisam de um ambiente mais próximo ao seu habitat natural.

“Temos muito orgulho e respeito por toda história que tivemos com os animais. Meu pai, Beto Carrero, tinha uma conexão incrível e nos inspirou a cuidar, preservar e amar cada um deles. As gerações mudam, e hoje entendemos que é mais significativo receber os animais que nos visitam espontaneamente, como capivaras e pássaros migratórios, do que manter espécies selvagens dentro de um parque temático”, comenta Alex Murad, Presidente do Conselho Administrativo do Beto Carrero World.

“O BCW apoia instituições sérias e reconhece a necessidade de repensar a relação com o meio ambiente e com as espécies que nele habitam”, diz o parque Beto Carrero no comunicado.

O parque ainda afirma que apesar de encerrar as atividades na área Mundo Animal, o amor e cuidado pelos animais permanecerão na essência e na história do parque.

Com o encerramento da visitação a partir desta quinta-feira, 27, o Parque Beto Carrero está em fase de conclusão da transferência das últimas espécies para novos lares, garantindo que sejam acolhidos com o mesmo carinho e dedicação que receberam ao longo desses 32 anos.

Confira fotos do Mundo Animal:

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: