Biblioteca pública celebra aniversário de Brusque com vitrine literária especial

Para comemorar o aniversário de Brusque, a biblioteca pública Ary Cabral, vinculada à Fundação Cultural, preparou uma vitrine temática especial em homenagem à cidade. A iniciativa integra a programação mensal da biblioteca, que renova sua vitrine com novos temas e livros a cada mês.

A seleção de agosto traz títulos que ajudam a contar a trajetória brusquense por meio da literatura local. Entre as obras expostas estão Histórias Contadas por Carmelo Krieger, de Aldo Krieger; Brusque Polonesa, de Celso Deucher; e Jasc 50 Anos: História de Vencedores, de Marco Aurélio Gomes e Valmor Fritsche.

Segundo a bibliotecária Kátia Costa, os livros escolhidos contribuem para preservar e divulgar diferentes momentos da história da cidade. “As obras retratam os vários movimentos realizados em Brusque ao longo dos anos, com base em pesquisas profundas feitas por autoras e autores da região”, explica.

Além dos livros da vitrine, Kátia destaca outras obras essenciais para quem deseja mergulhar na história local. Entre elas estão Brusque: Subsídios para a história de uma colônia nos tempos do império, de Osvaldo Rodrigues Cabral; Brusque, os 60 e o 160, de Rosemari Glatz; além de títulos de Saulo Adami, referência constante sobre pessoas, eventos e lugares da cidade.

Com mais de 30 mil livros no acervo e cerca de 900 empréstimos mensais, a Biblioteca Ary Cabral é considerada um verdadeiro centro de preservação cultural. “Mais do que um simples depósito de livros, a biblioteca é guardiã da história de Brusque. Nosso acervo permite que o passado dialogue com o presente e fortaleça o senso de pertencimento da comunidade”, afirma a bibliotecária.

Para acessar o acervo, o cadastro é simples: basta apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (47) 99174-3845 ou pelo e-mail: bibliotecapublica@brusque.sc.gov.br.

