Bicicleta é furtada de pátio de posto de combustível no Santa Terezinha

Uma bicicleta foi furtada do pátio de um posto de combustível na madrugada de sexta-feira, 30, no Santa Terezinha.

O proprietário, um homem de 43 anos, conta que deixou a bicicleta preta, de marca Caloi, modelo Explorer, aro 29, estacionada no pátio do posto e foi até a loja de conveniência do estabelecimento. Ao sair de lá, a bike não estava mais no local.

O posto possui câmera de vigilância.