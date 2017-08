Bicicleta é furtada dentro de garagem em prédio, no Nova Brasília

Uma bicicleta da cor rosa pink com branco, sem marcha, com cestinha na frente, foi furtada de dentro da garagem de um prédio, durante o fim de semana, na rodovia Antônio Heil, no Nova Brasília.

A proprietária relatou que foi pegar o veículo no domingo pela manhã, mas não o encontrou mais.

Segundo a mulher, a bicicleta tinha um cadeado que foi estourado. As câmeras de monitoramento de uma empresa poderão auxiliar nas investigações da Polícia Civil.