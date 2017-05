Bicicleta é furtada em estacionamento de supermercado

Uma bicicleta da marca 500CB, branca foi furtada no estacionamento de um supermercado, na avenida Bepe Roza, no Centro, no dia 5 de maio.

O proprietário registrou o boletim de ocorrência apenas nesta quarta-feira, 17, para informar o crime.

Ele conta que deixou o veículo no local sem cadeado e foi fazer compras. Assim que voltou a bicicleta não estava mais.