Bicicleta elétrica furtada no São Luiz, em Brusque, é encontrada pela Polícia Militar

A bicicleta elétrica furtada no bairro São Luiz, em Brusque, na noite de sexta-feira, 26, foi encontrada pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 27. O veículo estava em uma área de mata próxima à rua Pedro Gracher.

O suspeito do furto ainda não foi identificado pela PM, que segue realizando buscas. Uma câmera de segurança registrou o crime na rua Felipe Schmidt.