Biel explica diferença entre funções que faz no Brusque e questões a evoluir

Após ter sido poupado na quarta rodada da Série C, contra o Náutico, o meio-campista Biel deverá ser titular contra a Ponte Preta às 19h30 deste sábado, 17, no Moisés Lucarelli. Ele voltou a jogar na derrota por 1 a 0 para o ABC e se prepara para a sexta rodada da competição.

O jogador de 23 anos já atuou como segundo volante e como meia nesta Série C. Com Alex Paulino retornando de suspensão, o técnico Filipe Gouveia pode optar por escalar Biel como meia, deixando Thomaz no banco. Outra opção é retirar Alex Paulino ou Jean Mangabeira e utilizar Biel como segundo volante.

Foi mais recuado que Biel atuou na derrota por 1 a 0 para o ABC e nos empates com Ituano e Athletico, e é assim que ele tem se sentido mais à vontade.

“Comecei atuando nos primeiros jogos do Catarinense como meia, como foi na minha base inteira: como um meia, um pouco mais avançado. Mas sempre gostei de vir buscar bola no pé, sempre gostei de jogar um pouco mais de frente [para o gol adversário]. E eu tô jogando agora um pouco mais de volante, um pouco mais recuado, jogando um pouco mais de frente pro jogo, fazendo a bola chegar mais no ataque. E é o que eu gosto, de participar mais do jogo”, explicou o atleta em coletiva de imprensa remota nesta quinta-feira, 15.

“Às vezes o o meia não recebe muitas bolas e eu às vezes fico um pouco ansioso de querer estar recebendo, fazendo o time jogar. Então, eu posso fazer essas duas posições, mas com certeza como volante eu me sinto mais confortável”, conclui.

O Brusque marcou apenas dois gols até aqui, e Biel balançou as redes uma vez, de cabeça, no 1 a 0 sobre o Guarani no Augusto Bauer. O momento foi importante para sua evolução enquanto jogador.

“O cabeceio era uma das coisas que, na minha visão, era uma coisa que eu tinha que melhorar muito e hoje eu já tô conseguindo evoluir. Outra coisa que eu posso evoluir é a questão da perna não dominante, né, que é a esquerda. Eu tô trabalhando bastante para poder fazer inversões de jogo com a esquerda.”

Na tentativa de fazer o quadricolor fazer mais gols, Biel afirma que tenta contribuir com as tarefas de sua função no meio-campo.

“O que eu consigo, às vezes como volante um pouco mais recuado, vendo o jogo de frente, é questão de fazer um pouquinho mais de movimento. Movimentação, um [jogador] atrai [a marcação], o outro ataca o espaço. E isso a gente vem treinando. Também a finalização de fora da área. Às vezes, a gente que está um pouco mais atrás, não querer chegar com a bola lá dentro da área, mas finalizar de fora da área.”

