Biel reforça importância da vitória sobre o Guarani: “vai fazer diferença lá na frente”

A vitória do Brusque por 1 a 0 sobre o Guarani teve Biel como protagonista. O volante e meia marcou seu primeiro gol com a camisa quadricolor, aos seis minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio de Guilherme Pira.

“Feliz por marcar o meu primeiro gol com essa camisa e ajudar o time a somar os três pontos. Sabemos que é importante começar o campeonato com bons resultados, e tenho certeza que essa vitória vai fazer a diferença lá na frente”, destaca o jogador de 23 anos.

É a primeira temporada de Biel no Brusque. Esteve presente em 15 dos 16 jogos da equipe e foi titular 14 vezes. Além do gol marcado sobre o Guarani, tem uma assistência registrada no gol de Dionatan, que deu a vitória sobre o Caravaggio no Campeonato Catarinense.

“Fui muito bem recebido por todos aqui no clube, o que facilitou a minha adaptação. Tenho trabalhado para corresponder dentro de campo, e sigo focado em ajudar a equipe da melhor forma”, conclui.

Há sete jogos sem derrota, o Brusque volta a campo no domingo, 27, quando recebe o Ypiranga pela terceira rodada da Série C. As duas equipes se enfrentam a partir das 19h, no estádio Augusto Bauer.

