Bierfest 2024: tudo que você precisa saber sobre o evento que acontece em Brusque

A Bierfest 2024, Festival da Cerveja Artesanal, ocorrerá entre os dias 21 e 24 de março em Brusque. Organizado pela Cooperativa Cervejeira Sul-Brasileira (Cocersul), o evento acontecerá no Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, conhecido como Pavilhão da Fenarreco.

Para o evento, estão confirmadas 12 cervejarias de Brusque, Guabiruba, São João Batista, Itajaí, Gaspar, Blumenau e Treze Tílias.

Estrutura do evento

Cícero Klas, presidente da Cocersul, destaca que o Bierfest 2024 promete surpreender os amantes da cerveja, com uma seleção de produtos de alta qualidade e momentos de diversão para todas as idades.

Tudo isso somado a uma estrutura, que envolve segurança, limpeza, logística, internet gratuita no evento, disposição dos estandes e uma série de fatores que visam garantir o melhor ambiente e conforto aos visitantes do festival.

Na última semana, a Cocersul realizou uma reunião com as cervejarias participantes, dando início às regras para a participação do festival deste ano.

“Cada etapa na organização deste grande evento é muito importante, desde as reuniões iniciais até os ajustes finais. Toda a parte de segurança, limpeza, iluminação e a contratação de bandas seguem os padrões de excelência das edições anteriores, visando proporcionar o melhor ambiente possível para os participantes. A Cocersul está empenhada em realizar o Bierfest 2024 com qualidade, para que o público possa desfrutar da cerveja artesanal em um ambiente preparado para bem lhe atender”, enfatiza o presidente da Cooperativa.

Ingressos gratuitos na abertura

Uma das novidades deste ano é a estrutura de ingressos, com valores mais acessíveis e atrações musicais regionais imperdíveis.

A abertura do evento, na quinta-feira, 21, contará com a banda Vintage Cult, com entrada gratuita. Já nos demais dias, o ingresso custará R$ 10, com faixas de horários em que a entrada será gratuita.

Além das cervejarias participantes, que apresentarão diversos estilos de cervejas, o Bierfest 2024 oferecerá uma variedade de opções, incluindo drinks diferenciados e até mesmo cervejas sem álcool.

“O evento proporcionará uma verdadeira viagem pelos sabores e aromas da cerveja artesanal”, enfatiza Klas.

Com amplo estacionamento gratuito, tendas e toda parte de mobiliário para melhor degustação das cervejas artesanais e parte de gastronomia, o festival contará ainda com um parque infantil, garantindo a diversão das crianças que visitarem o evento com suas famílias.

Participação regional e foco na produção local

Com cervejarias participantes de diversas cidades do Vale, o evento busca promover o setor cervejeiro e valorizar os pequenos produtores locais.

“Estamos orgulhosos de trazer o Bierfest novamente para Brusque, promovendo a cultura cervejeira e incentivando o comércio e a produção local. Esta é uma das missões da Cocersul, fomentar o mercado cervejeiro e o Bierfest 2024 será uma oportunidade para as cervejarias do Vale, mas também para todo o público, de desfrutar de momentos únicos de diversão, gastronomia e, é claro, tudo isso regado a muita cerveja artesanal de alta qualidade”, complementa o presidente da Cocersul.

Bandas

O festival deste ano terá uma programação vasta de bandas, músicos e DJs durante os quatro dias. Bandas como Tempestade, Vintage Cult, Blackout, NBLA, Legião Urbana Cover, Billbird, Nostal Rock, Donna Funny, Dick Vigarista, Acústico Tributos, Gui Canelas, Dj Gilson, Do & João sobem ao palco para celebrar a estrela do festival – a cerveja artesanal.

Como adquirir ingressos

No primeiro dia do evento,, a entrada será livre. Na sexta-feira, 22, entrada livre até as 20h. Já a partir deste horário, ingresso a R$ 10.

No sábado e domingo, a entrada será livre até as 14h, a partir deste horário o ingresso custará R$ 10.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada no site do Ticket Mais. Também haverá a venda de combo para curtir todos os dias do festival, no valor de R$ 20.

O estacionamento do evento será gratuito, como também a entrada de idosos e pessoas com deficiência; e ainda crianças até 12 anos acompanhadas dos pais ou responsáveis.

