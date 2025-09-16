Biergartenplatz acontece no começo de outubro em Guabiruba e marca esquenta para festas germânicas

A 4ª edição do Biergartenplatz acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro. O evento é um esquenta para as festas germânicas que acontecem na região em outubro.

O Biergartenplatz é uma realização da Associação Visite Guabiruba (Avigua), com apoio da prefeitura. O evento insere o município no circuito estadual de festividades alemãs ao longo do mês, como a Fenarreco de Brusque e a Oktoberfest de Blumenau.

A festa também lembra a antiga Koloniefest, o maior evento de celebração das raízes germânicas realizado em Guabiruba, que aconteceu durante dez anos, com a primeira edição em 1989.

“O Biergartenplatz vem com dupla função: Guabiruba se integra nas festas de outubro e nós revivemos um pouco daqueles dias que foram tão especiais para os guabirubenses”, diz Edmilson Nicolau Huber, presidente da Avigua.

O Biergartenplatz acontecerá nas imediações da Prefeitura de Guabiruba, na rua Theodoro Kormann. A abertura será às 18h30 de sexta-feira, 3 de outubro, e o encerramento às 16h de domingo, 5. Toda a programação é livre e gratuita. Esta será a primeira vez que o Biergartenplatz terá três dias de duração.

Gastronomia e atrações

O cardápio da Biergartenplatz é uma versão da comida típica germânica adequada para a cultura local, com três “brots”, sanduíches com ingredientes tradicionais e nomes que remetem a elementos que são a cara de Guabiruba: Maibaumbrot (com linguiça feita em Guabiruba, que remete a Maibaum); Pelznickelbrot (com pernil de porco desfiado, que remete ao Pelznickel) e Dragonbrot (com bolinho de carne caseiro, que remete à lenda do dragão de Guabiruba).

Spätzle (macarrão caseiro típico alemão), wurst und brot (linguiça de Guabiruba assada e cortada, acompanhada de pão em pedaços), porções de batata frita, tilápia frita e bolinho de aipim com tilápia são as novidades desta edição.

Haverá ainda strudel (massa folhada com recheio de maçã ou banana), bienenstich (bolo típico alemão também conhecido como bolo Picada de Abelha) e fondue de chocolate.

Haverá também chocolates e bolachas produzidos em Guabiruba. Para beber, além de água, refrigerante e café, os chopes guabirubenses também estarão disponíveis.

No dia 3, o Biergartenplatz abre os festejos com apresentação da banda Choppmotorrad, de Blumenau.

Ao longo do final de semana, o palco recebe ainda as bandas Germânica e Primavera, que alternam apresentações com atrações culturais locais, como Dona Trude, Alle Tanzen Zussamen e Das Lebenslied.

Quem for ao Biergartenplatz usando traje típico, poderá se inscrever para um sorteio de chopes guabirubenses.

Haverá brincadeiras voltadas ao público infantil e um parquinho. Durante a tarde e a noite sábado, 4, famílias e amigos poderão utilizar gratuitamente uma cabine fotográfica.

Sustentabilidade

O Biergartenplatz não disponibilizará copos descartáveis, em prol da sustentabilidade.

“A ideia é que todos tragam seus copos ou canecos de chope de casa. Quem não quiser trazer, pode adquirir o caneco da festa, que já fica como lembrança do evento”, diz Huber. A unidade custa R$ 5.

