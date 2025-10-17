Biergartenplatz: o esquenta das festas de outubro em Guabiruba

Mais do que uma comemoração, a Biergartenplatz é uma celebração da alma guabirubense. A festa preserva tradições, reforça laços sociais, mantém vivas as raízes culturais e projeta Guabiruba no roteiro turístico de Santa Catarina e do Brasil.

A origem da celebração remonta à fundação da Associação para Eventos da Kolonie Fest, em 28 de fevereiro de 1989. O Estatuto foi aprovado em 3 de maio de 1990, com a missão de promover anualmente uma festividade típica germânica, com danças, música e apresentações folclóricas. A primeira diretoria foi formada por Anselmo Boos (presidente), Pedro David Schmitt (vice), Eufrásio Schaefer (tesoureiro) e Osnir Schlindwein (secretário).

Durante nove anos, a Associação realizou a Kolonie Fest — a Festa da Colônia —, cujo símbolo era o “galo típico da Colônia”. Havia a eleição de uma Rainha dos Festejos, e as primeiras edições ocorriam em setembro. As chuvas constantes levaram à transferência para novembro, e, com o aumento do público, o evento passou a ocorrer no Salão São Cristóvão, no bairro Aymoré.

Em 2016, um grupo de entusiastas promoveu a reativação da Associação, que ganhou novo fôlego com a criação da Associação Visite Guabiruba (Avigua). A nova entidade herdou o CNPJ da antiga Kolonie Fest e, no mesmo ano, lançou o “Biergarten im Frühling” — o Jardim da Cerveja da Primavera —, realizado por três anos consecutivos no Gurmàn Selective Pub.

Em 2019, o evento ganhou novo nome e endereço: Biergartenplatz — a festa alemã de Guabiruba —, realizada ao lado da Prefeitura. O “galo da Colônia” voltou como símbolo oficial. Após a pausa imposta pela pandemia de Covid-19 (2020 e 2021), o evento retornou em 2022 e, em 2023, passou a ter dois dias de programação.

A 4ª edição, realizada de 3 a 5 de outubro de 2025, consolidou o evento no calendário turístico com três dias de intensa programação. A Biergartenplatz mostrou vigor e espírito comunitário: mais de 2 mil pessoas passaram pelas tendas montadas ao lado da Prefeitura, onde foram consumidos 2,6 mil copos de chope, 390 porções e 488 brots, os tradicionais sanduíches germânicos. O sucesso foi evidente: o consumo de chope aumentou 40% em relação a 2023, e as vendas de copos cresceram 66% — motivo para um animado “Ein Prosit!” – um brinde à saúde -. Afinal, nas festas de outubro de Santa Catarina, a cerveja também é cultura servida em canecos.

Sustentável e interativa, desde a sua primeira edição a Biergartenplatz aboliu copos descartáveis. Quem não levou o próprio caneco pôde adquirir o copo oficial, vendido em 746 unidades. Com decoração típica, feira de artesanato, cabine fotográfica alusiva a festa, loja de produtos dos associados da Avigua e espaço infantil, o evento firmou-se como o “esquenta” das festas de outubro do Vale do Itajaí, ao lado da Fenarreco e da Oktoberfest.

Os três dias transcorreram em clima alegre e familiar, sem intercorrências. População e visitantes mostraram mais uma vez que Guabiruba tem vocação para fortalecer suas origens por meio das celebrações.

A história da Biergartenplatz reflete a transformação do município. De raízes rurais e agrícolas, Guabiruba industrializou-se e hoje aposta no turismo como vetor de desenvolvimento. Com mais de 26 mil habitantes, preserva suas tradições germânicas sem perder o olhar para o futuro.

Após o êxito da edição de 2025, a Avigua já prepara o calendário de 2026, com novas atrações culturais e a promessa de uma Biergartenplatz ainda mais vibrante.