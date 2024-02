Big Band Brusque: Fundação Cultural abre edital de contratação de 14 músicos; veja como se inscrever

A Fundação Cultural de Brusque apresenta o projeto “Big Band Brusque”, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. A seleção dos músicos vai ocorrer até o dia 16 de abril, às 9h. O edital selecionará 14 artistas e o valor total investido ultrapassa os R$ 149 mil.

As inscrições serão recebidas exclusivamente por meio do formulário on-line. Os músicos da Big Band participarão de apresentações musicais e oficinas ao longo do ano de 2024.

Confira os detalhes da seleção:

Os instrumentistas necessários estão descritos abaixo:

Saxofonistas (Sax Alto, Sax Tenor, Sax Barítono)

(Sax Alto, Sax Tenor, Sax Barítono) Trombonistas (Trombone Tenor, Trombone Baixo)

(Trombone Tenor, Trombone Baixo) Trompetistas

Baterista

Oficineiros de Instrumentos de Sopro e Bateria

O projeto é realizado pela Fundação Cultural de Brusque, Ministério da Cultura e Governo Federal, e conta com o patrocínio dos Supermercados Archer, Hipertêxtil e Florisa Tinturaria, além do apoio da Prefeitura de Brusque.

O projeto continua apto a receber novos patrocínios. As empresas interessadas podem entrar em contato com o e-mail administrativo@fcbrusque.sc.gov.br.

