Big Band Brusque Maestro Edino Krieger anuncia data de estreia da temporada 2025

A Big Band Brusque Maestro Edino Krieger retorna aos ensaios na próxima segunda-feira, 7. Após rigoroso processo seletivo, a nova formação foi escolhida por uma banca examinadora e iniciará suas atividades nas dependências da Fundação Cultural de Brusque.

Esse ano houve uma quantidade expressiva de candidatos, o que demonstra um grande interesse por parte dos músicos da região em participar do projeto Big Band Brusque.

Desde sua criação, um dos grandes objetivos do grupo é fomentar o mercado de trabalho para músicos profissionais no estado de Santa Catarina, especialmente no Vale do Itajaí, e esse grande interesse sugere que esse objetivo está sendo cumprido.

A estreia da temporada 2025 está marcada para acontecer no dia 1º de agosto, no teatro do CESCB, como parte da programação de aniversário do município de Brusque.

Essa apresentação vai contar com um repertório eclético, incluindo obras do repertório clássico das Big Bands e músicas brasileiras, tendo como convidada especial a cantora Louise Clemente, professora de canto e piano da Fundação Cultural.

