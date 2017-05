A 25° edição do Billboard Music Awards ocorreu no último domingo, dia 21/05, com premiações e performances que ficaram para a história.

Drake foi o grande vencedor desta edição da premiação, levando consigo 13 prêmios dos 22 aos quais estava indicado. Com isso, ele se tornou o artista mais premiado do BBMAs em um mesmo ano, quebrando o recorde de Adele.

Já os meninos do The Chainsmokers, que também levaram 22 indicações, venceram em quatro categorias, incluindo “melhor colaboração” e “melhor música na Hot 100″ pelo hit “Closer”, em parceria com a cantora Halsey.

Mas não podemos deixar de falar do BTS, o grupo sul coreano fez história ao ser o primeiro grupo de k-pop a ser indicado e premiado na categoria de Top Social Artist, vencendo com mais de 75% dos votos e destronando Justin Bieber. Infelizmente os meninos não se apresentaram, mas quem sabe isso seja possível no próximo ano, certo?

Além das premiações, tivemos apresentações incríveis: Nicki Minaj, Ed Sheeran, Camila Cabello, Miley Cyrus, Lorde, Bruno Mars, Halsey, The Chainsmokers, John Legend e muitos outros artistas passaram pelo palco da cerimônia. Mas duas em especial emocionaram o público, primeiramente a performance da Céline Dion, que cantou “My Heart Will Go On” em comemoração aos 20 anos do lançamento da música clássica de “Titanic”. Em seguida, a apresentação – em minha opinião a mais memorável da noite – de Cher. A cantora perfomou “Believe”, após 15 anos sem se apresentar em premiações. Cher também foi homenageada com o “Icon Award”.

A noite de premiação foi muito agradável, com apresentações e premiações memoráveis.Vanessa Hudgens e Ludacris colaboraram muito para fazer desse momento o melhor, o que nos permitiu conhecer um pouco mais da personalidade divertida da atriz/cantora, que cantou e até mesmo fez rap para os telespectadores.

Talita S. Camargo – 16 anos – 2º ano do Ensino Médio