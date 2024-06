Bingo do Clube de Mães da Apae de Brusque acontece na próxima semana; confira informações

Na próxima terça-feira, 11, O Clube de Mães da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realiza mais uma edição do seu tradicional bingo, a partir das 14h, na sede da instituição.

O valor é de R$ 20 por pessoa e dá direito a duas cartelas de bingo e um café. O evento contará ainda com roda da fortuna e bazar. Cartelas avulsas poderão ser adquiridas também no valor de R$ 2. Os participantes que quiserem, podem levar brindes para o bingo.

Reserva de mesas

Grupos com maior quantidade de pessoas que desejam participar do evento devem entrar em contato com Clara, pelo (47) 99989-1833 ou Lucimar, no (47) 9 9971-0681 para reserva de mesas.

A Apae de Brusque fica na Avenida Augusto Bauer, nº 350, bairro Jardim Maluche. Os valores arrecadados no evento serão revertidos para a instituição.

