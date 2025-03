Bingo do Clube de Mães da Apae de Brusque acontece na próxima terça-feira

O Clube de Mães da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realiza na próxima terça-feira, 11, a primeira edição de 2025 do seu tradicional bingo. O evento acontece na sede da instituição, a partir das 14h.

O valor é de R$ 25 por pessoa e dá direito a duas cartelas de bingo e um delicioso café. Já para crianças até 12 anos, o valor é de R$ 10.

O evento contará ainda com roda da fortuna e bazar. Cartelas avulsas poderão ser adquiridas também no valor de R$ 2. Os participantes que quiserem contribuir, podem levar brindes para o bingo.

Reserva de mesas

Grupos com maior quantidade de pessoas que desejam participar do evento devem entrar em contato com Clara, pelo (47) 9 9989-1833 ou Léslei, no (47) 9 9977-1538 para reservas.

A Apae de Brusque fica na avenida Hugo Schlosser, nº 236 – Jardim Maluche.

Os valores arrecadados no evento serão revertidos para a instituição.

