Bingo do Clube de Mães da Apae de Brusque acontece na próxima terça-feira

O Clube de Mães da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realiza, na próxima terça-feira, 12, mais uma edição do seu tradicional bingo. O evento será na sede da instituição, a partir das 14h.

O valor é de R$ 30 por pessoa e dá direito a duas cartelas de bingo e um delicioso café. Para crianças de até 12 anos, o valor é R$ 10. O evento contará ainda com roda da fortuna e bazar. Cartelas avulsas poderão ser adquiridas por R$ 2. Os participantes que quiserem contribuir podem levar brindes para o bingo.

Reserva de mesas

Grupos com maior número de pessoas interessados em participar devem entrar em contato com Clara, pelo (47) 9 9989-1833, ou com Léslei, pelo (47) 9 9977-1538, para realizar a reserva.

A Apae de Brusque está localizada na avenida Hugo Schlosser, número 236, no bairro Jardim Maluche. Os valores arrecadados com o evento serão revertidos para a instituição.

