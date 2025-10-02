Bingo do Clube de Mães da Apae de Brusque acontece na próxima terça-feira

O Clube de Mães da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque antecipou para a próxima terça-feira, 7, seu tradicional bingo. O evento será realizado na sede da instituição, a partir das 14h.

O valor é de R$ 30 por pessoa e dá direito a duas cartelas de bingo e um café. Para crianças de até 12 anos, o valor é de R$ 10. O evento contará ainda com roda da fortuna e bazar.

Cartelas avulsas também poderão ser adquiridas por R$ 2. Os participantes que desejarem contribuir podem levar brindes para o bingo.

Reserva de mesas

Grupos com maior número de pessoas interessados em participar devem entrar em contato com Clara, pelo (47) 9 9989-1833, ou com Léslei, no (47) 9 9977-1538, para reservas. Os valores arrecadados no evento serão revertidos para a instituição.

Leia também:

1. Brusquense cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama

2. GALERIA – Confira como foi a terceira sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos” com estudantes no cinema

3. Mudanças na Série C e diminuição dos estaduais: saiba como novo calendário da CBF afeta o Brusque

4. Homem é detido com bicicleta furtada em Brusque e alega ter pago R$ 70

5. GALERIA – Escola Dom João Becker realiza caminhada para promover a inclusão, em Brusque



Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

