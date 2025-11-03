Bingo especial de Natal do Clube de Mães da Apae de Brusque será realizado nesta terça-feira

O Clube de Mães da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realiza nesta terça-feira, 4, a tradicional edição de Natal do seu bingo. O evento acontece na sede da instituição, a partir das 13h30.

O valor é de R$ 50 por pessoa, com direito a duas cartelas de bingo mais o café especial de Natal. Para crianças até 12 anos, o valor é de R$ 25. O evento contará ainda com roda da fortuna, bazar e sorteio de brindes. Cartelas avulsas poderão ser adquiridas também no valor de R$ 2.

Além disso, os bilhetes de roda da fortuna poderão ser comprados de forma antecipada no dia do evento, a partir das 13h30.

Reserva de mesas

Grupos com maior quantidade de pessoas que desejam participar do evento devem entrar em contato com Clara, pelo (47) 9 9989-1833 ou Léslei, no (47) 9 9977-1538 para reservas.

A Apae de Brusque fica na Avenida Hugo Schlosser, nº 236 – Jardim Maluche. Os valores arrecadados no evento serão revertidos para a instituição.

Programação Bingo de Natal:

13h30 às 15h: Bingo;

15h às 15h45: Roda da fortuna;

15h45 às 16h: Bênção ecumênica;

16h: Café e sorteio de brindes.

