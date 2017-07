Uma merecida obra eternizada, de um brusquense que já fez muita história. O empresário Zeno Heinig conta para os escritores Ricardo Engel e Guédria Motta sua trajetória na vida empresarial e política, que rendeu o livro “Zeno Heinig – Seriedade Trabalho Inspiração”. O lançamento do livro ocorreu ontem, 19, na AABB num evento prestigiado por empresários, políticos e a família do nobre biografado. O blog conversou com um dos escritores, Ricardo Engel, que conta sobre a trajetória do conterrâneo.

André Groh: Como foi contextualizar a vida de Zeno Heinig?

Ricardo Engel: Ele é um brusquense de grande valor, uma figura humana ímpar a quem, ao longo das pesquisas, aprendemos a admirar sinceramente. Conheci melhor a figura de Zeno Heinig no início dos anos 90, quando ele atuava como Juiz Classista Substituto da Justiça do Trabalho de Brusque, onde fui servidor, quando ele demonstrou qualidades inequívocas da sensatez, da ponderação e do espírito conciliador, tão necessárias à solução compositiva dos conflitos trabalhistas.

Aliás, em todos estes espaços sociais, Zeno Heinig representa uma figura humana exemplar, um paradigma de seriedade, humildade, honestidade e trabalho, cativando a benquerença e admiração de todos.

A.G.: Como nasceu a ideia do livro?

R.E.: Há algum tempo Zeno Heinig, numa conversa informal, me convidava para dar forma literária às suas memórias, uma tarefa desafiadora que nunca imaginaria assumir. Fiquei extremamente lisonjeado, mas também preocupado com a responsabilidade, pois o objeto da pesquisa envolvia um nome popular, de família tradicional, respeitada e amplamente conhecida na cidade.

Fui então, buscar no talento da Jornalista Guédria Motta, coautora também em outra obra, a parceira ideal para me auxiliar nessa empreitada. Resolvemos aceitar. Enquanto vasculhávamos em busca das novidades e das preciosidades históricas que iam sendo reveladas pelo Dr. Zeno Heinig, também nos divertíamos com os fatos pitorescos, ao tempo em que nos sensibilizávamos com a magnitude de caráter do biografado, pelo gesto elogiável de alguém que desejou olhar para trás e apreciar uma trajetória de vida palmilhada nos caminhos da virtude, do bem e da simplicidade, com o objetivo de vencer na vida. E ele venceu.

A.G.: Como foi o lançamento da obra?

R.E.: Foi uma grande alegria viver o momento de submeter a apreciação popular o fruto do nosso trabalho, materializado na obra Zeno Heinig – Seriedade Trabalho Inspiração. O Sr. Zeno Heinig reuniu neste evento grande e qualificado número de amigos e muitas personalidades de nosso município. Este é, aliás, o primeiro livro que está sendo lançado pela Editora da Unifebe, que a partir deste ano estará trazendo novidades editoriais para a Comunidade Brusquense e regional.

A.G.: Pode falar um pouco do livro?

R.E.: Abstenho-me de maiores detalhes sobre o seu conteúdo, para que os amigos possam ter a curiosidade de conferi-lo pessoalmente. Lembro apenas, de modo superficial, que a obra inicia com um esboço genealógico de remotas raízes da Família Heinig, assinado pela filha Catia Heinig e com as primorosas pesquisas da Professora e Pesquisadora Mestre Rosemari Glatz, às quais agradecemos pela colaboração.

Daí em diante navegamos pela infância e adolescência do Sr. Zeno, naquele universo de simplicidade do Bairro Bateas, fase das grandes descobertas e formação elementar. Destacamos a saga do audacioso jovem que sai para o mundo do trabalho em busca da estabilidade pelas próprias iniciativas, buscando formação superior, e desde cedo evidenciando habilidades ímpares no ramo da Contabilidade, ramo no qual possui o mais antigo escritório em atividade em Brusque e o segundo neste quesito no Estado de Santa Catarina. A obra ontem publicada vem ilustrada por inúmeros depoimentos e declarações valiosas de inúmeras pessoas que, em vários momentos, contracenaram com Dr. Zeno Heinig no palco da sua história. Sensibilizados, agradecemos, junto com a Jornalista Guédria Motta, a todos que nos concederam entrevistas pessoais, por meio de mensagens eletrônicas, contatos por telefone, revisões, correções, contribuindo para a composição deste mosaico biográfico.

A.G.: Zeno Heinig é uma inspiração?

R.E.: Certamente, pois vale a pena espelhar-se no esforço do jovem que jogou todas suas fichas nos seus sonhos, apostando na própria formação superior, prezando e valorizando seu credenciamento universitário. Na sua caminhada em Brusque, inclui-se uma pluralidade de funções, como a atividade bancária, administrativa, contábil, comercial, industrial, política, jurídica, além outras ocupações. A propósito, ainda hoje mantem-se ativo no escritório e como executor de obras de construção civil, passando bem longe dele a ideia da inatividade.

_________________________________________________________________________

Confira nas fotos de Silvana Hellmann quem passou pelo lançamento: