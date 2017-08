Blogueira Taciele Alcolea apresenta nova coleção verão da Havan

A blogueira Taciele Alcolea chegou em Brusque nesta sexta-feira, 18, e já se prepara para atender os fãs e clientes da Havan, na tarde de sábado, 19, à partir das 15h. Em um estúdio montado especialmente para o encontro, na sede da loja, Taci lançará a nova campanha da coleção verão da rede.

Ela ainda dará dicas para as fãs, gravará vídeos e participará de um bate-papo ao vivo pelas redes sociais da Havan, com o colunista do O Município, André Groh. Durante a tarde, a blogueira montará alguns looks com peças exclusivas Havan que se encaixarão para diversas ocasiões.

Na tarde desta sexta-feira, em um encontro com a imprensa, Taci contou um pouco de sua carreira profissional e de como tudo começou. “Inicialmente mandava cartas para as pessoas de vários lugares do país, sem nem conhecer. Depois meu marido me deu a ideia de entrar para as redes sociais e comecei no Orkut, criei o canal no Youtube, Instagram e Facebook”, detalha.

Ela ainda recebeu pequenas fãs, de 9 anos, que vieram de Balneário Camboriú para o encontro. “O legal do meu trabalho é essa abrangência do público que vai desde as pequenas até as mais velhas. Já encontrei com senhoras na rua que me falaram que assistem meus vídeos”, conta.

Luciano Hang, proprietário da rede de lojas, diz que o momento proporcionado na Havan de Brusque é uma maneira de aproximar as pessoas da loja. “Esse é o trabalho de uma empresa. Não é simplesmente vender produtos, mas investir em cada cidade que estamos”.

A blogueira, além de cliente da Havan, é também uma grande fã da marca. Taci já fez outros trabalhos para a Havan e curte trabalhar com grandes marcas.

Influenciadora digital

Taci é uma blogueira brasileira famosa e uma das maiores influenciadoras digitais do país. Formada em Administração de empresas, a blogueira de 26 anos é moradora de São Paulo e casada com Fernando Ferraz, que também é o seu fotógrafo e clica os looks incríveis que ela posta no blog voltado ao público feminino.

Com mais de três milhões de seguidores, Taci é uma das pioneiras do YouTube no Brasil e conquistou, ao longo dos anos, grande reconhecimento na internet. A blogueira é participante do ‘Caras Blogs’ e já esteve em programas na televisão e matérias de revistas, além de ter atuado em diversos filmes.