Grande parte das pessoas hoje vive conectada seja no Instagram, no Tik-tok, no X e tem também os dinossauros, que ainda usam o Facebook. E se tem uma coisa que incomoda em todas elas é que aparecem coisas para você que você não tem interesse. É o tal do algoritmo, que funciona como aquela fofoqueira da rua, que conta coisas para você que você não quer saber. Deveria haver nessas plataformas um lugar onde você configurasse os assuntos e pessoas que você não gostaria de saber de nada a respeito, que você não gostaria que aparecesse nada sobre isso na sua “táimiláine”. Não seria uma benção? Até para filtrar o que você realmente não quer ver ou saber. Aqui segue uma lista de pessoas, coisas e assuntos que poderiam ser bloqueadas para não aparecer na “táimiláine” do Papo de Bar:

• Tal da Virgínia ou qualquer adjacência ao redor dela

• Qualquer MC desses que tem aí, desde o MC Ferrou até o MC Deu Mal

• Mãe da Marília Mendonça

• “Craque” Neto

• Oruam

• Felipe Mello

• Felipe Neto

• Anitta

• Anúncio de AIRBNB que você vai ver e não tem nenhuma data disponível

• Erika Hilton

• Nego Di

• Ana Thais Mattos

• Milly Lacombe

• Vídeos idiotas criados com Inteligência Artificial

• Sabrina Sato

• Jonh Textor

• IOF

• Mulher do coisa

• Filhos do Bolsonaro

• Ex-Tiazinha se pagando de santa

• Pastor Valdomiro

• Pai do Neymar e o filho dele

• Luana Piovani

• Vídeos de crianças agindo como adultos

• Perca a barriga, pergunte-me como

• Desgraças, de qualquer espécie

• Catarinenses querendo se aparecer falando bem de Santa Catarina

• IBAMA fazendo IBAMADAS como essa com a baleia em Floripa

• Qualquer assunto, corte, fala, imagem, vídeo relacionado ao Pablo Marçal

• Quem foi melhor, entre jogadores de futebol

• Promoção de roupas e quando você clica só tem tamanho P

• Bruno Gagliasso e sua esposa

• Ministro do STF cantando

• Marido da Ana Hickman e a própria Ana Hickman

• Patrocinado de imóvel que você não pode comprar

• Cortes de empresários quebrados querendo ser coachs empresariais

• Pessoas assando carne em penhascos, cachoeiras, beiras de rio, etc

• Forasteiros metendo o pau em Santa Catarina

• Receitas com muitos ingredientes

• Crocks e derivados

• Promoção de viagens, quando clica na data que você quer, o preço é outro

Mel

Repercutiu bastante a matéria no Globo Rural do último domingo, que mostrou a Escola Edith Krieger Zabel, no bairro Cristalina em Brusque, conhecida como “Escola Amiga das Abelhas”. Através de um projeto na escola as crianças interagem com abelhas sem ferrão, cuidando delas e coletando mel e cera. Detalhe importante: projeto feito utilizando nada de Inteligência Artificial, nada de robôs, nada de software, nada relacionado a rede social, nada de ter que ir pros Estados Unidos ganhar título, nada! Apenas o simples, super bem feito, usando as coisas da nossa natureza, como sempre foi! Parabéns para a direção da escola, professores, funcionários, pais e alunos pela iniciativa. Precisamos de mais iniciativas assim!

Multa

Não passa uma semana sequer que não tenhamos alguma notícia sobre caminhões transitando de forma ilegal pela Rua Gustavo Halfpap. É igual notícia que o Vasco perdeu, toda semana tem. É um absurdo toda semana a gente ter que ouvir que um tanso, mesmo com mil placas sinalizando o local, passe por ali e acabe tumultuando uma via de grande movimento. Mas será que é tão difícil resolver isso? Já que não tem efetivo pra colocar um guarda de trânsito ali tempo integral, será que não tem como colocar uma câmera nesse ponto e assim que o caminhão colocar a fuça na rua já multar o dito cujo. Com esse valor arrecadado em multas daria para arrecadar um bom dinheiro para melhorar o trânsito da cidade.

Lugar errado

Ainda sobre o trânsito na cidade, há muito tempo me incomoda aquela faixa de pedestres na Beira-Rio, após a Ponte Estaiada, nos fundos do estádio Augusto Bauer. É um lugar muito perigoso, em cima de uma curva, próximo de uma conexão de pista de quem desce da Avenida Lauro Muller. Algumas vezes, enquanto estava caminhando, já presenciei “quase acidentes” ali nesse trecho. Não sei como ainda não aconteceu algum acidente maior porque ali não é lugar para uma faixa de pedestres.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros amigos Eduardo Tomazoni (Tromba), Luiz Eduardo (Dado) Moritz, Geovanio Carminati, Luis Marchi (Neni), Almir Montibeller (Pig), Günther Lother Pertschy, Mario Vinicius Valle, Sidney Cardoso, Ricardo Ranghetti, Itamar Moura, Charles Visconti (Bilelo), Marcelo Debrassi, Jurandir Bissoni, Evandro Junior Kohler e pro Tonho Zendron. Já o “Puxando o Saco do Patrocinador” vai pro nosso novo parceiro aqui no Papo de Bar, o Fábio Gripa da Gripa Bebidas, que é o cara quando você pensar em chopp Heineken & Amstel aqui em Brusque e região! Fiquem todos com Deus e bom final de semana!

Sabedoria Butecular

“Matemática da vida: idade aumentando e paciência diminuindo.”