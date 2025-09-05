O Blumenau disputa a Copa Santa Catarina em busca de uma vaga na Série D de 2026, em sua primeira temporada como SAF. A equipe, que terminou a Série B estadual na liderança da primeira fase, acabou eliminada nas semifinais pelo Camboriú. As únicas derrotas do BEC no campeonato foram justamente para os dois finalistas que conquistaram o acesso: Carlos Renaux, na primeira fase; e Camboriú, nas duas partidas das semis.

O clube também passou por mudanças no comando técnico. Leandro Mehlich foi demitido após a Série B, e quem assumiu foi seu auxiliar, Carlos Corrêa, 44 anos, ex-jogador de Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG. Esta será a primeira experiência de Corrêa como treinador principal de uma equipe.

Além disso, cinco atletas deixaram o elenco ao término do estadual: o goleiro Kauê, o lateral-esquerdo Mateus Rodrigues, os meio-campistas Luis Fernando e Matheus Santana e o atacante Carlinhos, todos reservas na maior parte da competição. Como reforço, chegou o zagueiro Júnior Sergipano, que disputou a Série D pelo Sergipe.

O destaque do Blumenau na Série B foi o atacante Vinícius Jaú, autor de três gols. Outros nomes importantes foram o zagueiro e capitão Marcão e o jovem volante Emanuel, que se sobressaiu pela eficiência nos desarmes.



Blumenau Esporte Clube

Blumenau

Fundação: 1º de novembro de 2003

Estádio: Sesi (municipal)

Diretor-executivo da SAF: Daniel Carboni

Técnico: Carlos Corrêa

Principais títulos: 2 Catarinense Série C (2017, 2021)

Material esportivo: PromoSports

Catarinense Série B 2025: 3º

Copa SC 2024: não disputou

Foto: BEC tenta a vaga no Brasileiro Série D | Blumenau EC/Divulgação

