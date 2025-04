A onda das startups e a inovação no Brasil

As startups são empresas jovens e inovadoras, focadas em tecnologia, que buscam crescer rapidamente. E Blumenau está entre as cidades com mais desenvolvimento direcionado para tecnologia e inovação.

A cidade se tornou um berço para diversas empresas desse tipo, que trazem mais investimentos e novas oportunidades de emprego para a região. Atualmente, Blumenau possui aproximadamente 300 empresas de tecnologia.

Já Santa Catarina é o segundo maior estado em número de startups. De acordo com a Associação Catarinense de Tecnologia, em parceria com o Sebrae Startups, essas empresas devem criar quase 100 mil novas vagas entre 2025 e 2027, sendo 45% delas destinadas para desenvolvedores.

O desenvolvimento digital em Blumenau

Diversas empresas surgiram em Blumenau nos últimos anos, oferecendo soluções para gestão comercial, e-commerce, inteligência artificial e logística.

A Senior Sistemas, referência nacional em software de gestão, e a PagueVeloz, uma fintech especializada em meios de pagamento, são negócios que cresceram em terras catarinenses e conquistaram o mercado brasileiro.

As transformações digitais têm acelerado a modernização dos serviços em Blumenau. Agora, é possível realizar diversas solicitações, como habilitação, carteira de identidade e até pagar IPTU, de maneira simples e eficiente online. Esses serviços públicos digitais ainda estão espalhados por diversas plataformas e não seguem um modelo único de centralização.

Por exemplo, ao contrário do gov.br, que reúne diversos serviços em um só lugar, muitas soluções digitais de Blumenau exigem que o cidadão acesse diferentes sites ou aplicativos para realizar essas tarefas. Mas a tendência geral parece progredir para a centralização.

Essa busca por reunir uma variedade de serviços em um único canal também pode ser observada em outros setores, como o de entretenimento online. A popularização das plataformas de iGaming ilustra esse fenômeno: a proposta das empresas é oferecer o pacote completo de jogos de cassino em um ambiente virtual, indo desde as novidades, como o jogo crash Aviator — cuja jogabilidade simples baseada em multiplicadores progressivos atrai os usuários mais casuais, até disputas mais complexas, como mesas de roleta ou pôquer ao vivo.

O crescimento da internet e o aprimoramento das plataformas móveis têm permitido aos blumenauenses se conectar de forma rápida e prática, aproveitando novas formas de lazer e serviços sem sair de casa. A facilidade de navegação, aliada a interfaces intuitivas, é fundamental para atrair usuários, além de refletir a tendência de centralização que está moldando diferentes setores e permitindo a criação de ecossistemas digitais mais integrados.

Equilíbrio entre tradição e modernidade

A cultura de Blumenau continua muito presente no dia a dia da população, sendo esse equilíbrio um dos principais diferenciais dessa cidade que busca preservar sua identidade cultural e industrial, ao passo que se desenvolve e cresce no setor tecnológico.

A cidade é um exemplo no Brasil — possui um dos maiores ecossistemas de tecnologia do país e, recentemente, tornou-se um centro de exportação de grandes talentos. O município recebeu a Feira Blumenau Conecta Alemanha , que contou com mais de 2,1 mil candidatos em busca de oportunidades nas empresas que participaram do evento.

Assim, Blumenau não somente acompanha as transformações tecnológicas, mas também se posiciona para antecipá-las, buscando atrair novos investimentos e continuar gerando oportunidades de desenvolvimento para sua população.