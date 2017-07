O primeiros 10 dias de julho estão sendo marcados pela ação do tempo seco em Brusque, baixos volumes de chuva registrados neste período, acumulados entre 4 a 5mm apenas. E a tendência é de que tenhamos poucas mudanças neste cenário nos próximos dias.

Segundo Bianca Souza, técnica em meteorologia, o sol continua aparecendo em nossa região na teça-feira, mas sempre com uma maior presença de nuvens nas cidades entre o litoral e o centro do estado, que provocam alguns momentos de céu nublado. As temperaturas seguem o mesmo padrão, trazendo certo aquecimento no período da tarde, sobretudo no Sul do estado. Boa parte da semana deve ser marcada por tempo seco, sem chuva significativa em Santa Catarina, conclui Bianca.

Temperaturas em Brusque nesta segunda

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas registradas em Brusque e Guabiruba nesta segunda-feira,10, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

16,8ºC com 25,8ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

17,4ºC com 25,7ºC /Bairro Centro/Brusque

16,9ºC com 24,8ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

15,8ºC com 23,4ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque