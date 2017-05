Bóca Cunha divide palanque com deputado federal Jair Bolsonaro, em Blumenau

O deputado federal Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina nesta sexta-feira, 19, visitando quatro cidades, dentre elas Blumenau, onde realizou palestra para uma grande e entusiasmada plateia no pavilhão da Eisenbahn, na Vila Germânica.

Dentre os presentes a dividirem o palanque com Jair Bolsonaro, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado federal Rogério Mendonça “Peninha” e o ex-prefeito de Brusque Bóca Cunha, que convidou o deputado para participar do seu Dominó, que acontece no próximo sábado , 27, em Brusque.

“Na situação em que hoje se encontra o nosso país precisamos de um fato novo, uma pessoa honesta, com pulso firme e caráter ilibado e que lute pelas famílias e pelo povo brasileiro, acredito que Jair Bolsonaro reúne as qualidades citadas” afirma Cunha.