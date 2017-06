Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Deivid Hodecker e Kesley Souza lançaram ontem, 15, um canal no YouTube. Boca Loka vai trazer muita discussão sobre assuntos sociais da atualidade, como sexualidade, feminismo, família, educação e política, tudo de forma leve e com bastante humor.

Os dois amigos brusquenses chegam com um primeiro vídeo de apresentação, para falar quem são e de onde vem, e Chegamos no YouTube já é uma provocação do que há de vir. Recomendo.