Bóca Mafra anuncia mais um ano de apoio ao Brusque FC

O presidente do Brusque FC, Danilo Rezini, e o dono da loja Bóca Mafra Premium e do Consórcio Boca Mafra, Neto Mafra, estiveram, nesta sexta-feira, 29, na loja premium de Balneário Camboriú para a renovação do contrato de patrocínio por mais uma temporada.

Há mais de uma década apoiando o Bruscão, a parceria se estende por mais um ano. O presidente Danilo Rezini comentou sobre ter o Boca Mafra Premium na camisa do Brusque.

“Uma empresa de muito respeito e credibilidade em nosso Brasil, para nós é gratificante contar com o Boca Mafra Premium em nosso uniforme oficial. O saudoso Boca Mafra e seu filho Neto Mafra, sempre foram apaixonados pelo Bruscão e nunca se curvaram em colaborar com o clube. Para nós do Brusque FC é motivo de orgulho ter o Boca Mafra, empresa genuinamente brusquense, estampado em nossos uniformes”.

Para o empresário Neto Mafra a parceria com o clube da sua cidade é continuar acreditando no Brusque.

“Nós sabemos do potencial do clube e da diretoria em relação ao cenário nacional, o Brusque vem nos dando muitas alegrias para nossa cidade e estado de Santa Catarina. A continuidade da parceria é uma forma de agradecermos os grandes resultados alcançados nos últimos anos e também uma forma social de colaborar com entretenimento e lazer para nossos torcedores e região. A camisa leva as cores da cidade, o nome de Brusque e as empresas locais para todo o Brasil”.

