Bola assinada por Garrincha, espada de guerra e mais: conheça a nova exposição permanente do Museu Casa de Brusque

No dia 4 de agosto, o Museu Casa de Brusque, situado na avenida Otto Renaux, no bairro São Luiz, abriu ao público sua nova exposição de longa duração.

Com um projeto que combina inovação, interatividade e recursos tecnológicos de ponta, o espaço busca se consolidar como um dos museus mais modernos de Santa Catarina.

A mostra foi organizada em seis núcleos temáticos que conduzem o visitante a uma viagem no tempo, por meio de textos, fotografias e peças do acervo:

Os que aqui viviam e os que aqui chegaram;

Da Stadtplatz a Brusque;

Religiosidade;

Esporte;

Cotidiano social;

Sistemas econômicos.

Para compor cada eixo, foram selecionadas peças do acervo que reúne mais de 2 mil itens, representando a diversidade e a trajetória da comunidade brusquense.

Rompimento de paradigmas

De acordo com a coordenadora do museu, Luciana Pasa Tomasi, uma das grandes novidades está na iluminação.

A fibra óptica foi adotada como solução sustentável e de preservação. “É uma energia limpa, que não transmite raios prejudiciais ao acervo”, resume.

O projeto também valoriza a interatividade para engajar os visitantes. Nas novas telas digitais, é possível explorar uma linha do tempo exclusiva de Brusque, da fundação, em 1860, até os dias atuais.

Em termos de acessibilidade, o conteúdo está disponível em alemão e italiano, além de contar com tradução em libras e audiodescrição.

Para Luciana, esse é um recurso que aproxima a comunidade da própria história. “O visitante pode acessar os conteúdos no seu ritmo e criar a sua experiência dentro do museu”, explica.

Outro destaque é a nova organização do espaço. A expografia foi redesenhada e dividida em seis núcleos temáticos. “Não existe um roteiro fixo. O público pode circular livremente e escolher o que mais lhe interessa”, comenta a coordenadora.

Entre os itens que compõem o acervo, algumas peças chamam a atenção por sua relevância histórica. “São objetos que marcaram a memória coletiva da cidade”, diz.

Conheça alguns deles:

Tear manual de 1906, que pertenceu à Companhia Industrial Schlösser;

Carroça funerária conhecida como caleça;

Bola de futebol de um jogo histórico entre Carlos Renaux e Botafogo, com assinatura de Garrincha e Teixeirinha;

Uma espada possivelmente usada na Guerra do Paraguai por um brusquense;

Coroa funerária da família de João Bauer.

A coordenadora destaca que todas essas inovações só foram possíveis graças ao apoio do Ministério da Cultura (MinC), da Fundação Catarinense de Cultura, do Fórum da Comarca de Brusque, da Fundação Cultural de Brusque e da Prefeitura de Brusque, por meio do termo de fomento para manutenção do espaço, vigente desde 2009.

Como visitar

O espaço fica localizado na avenida Otto Renaux, número 285, no bairro São Luiz. A entrada é gratuita.

Os horários de visitação são de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, além do “Sábado Fácil”, das 9h às 12h. Para grupos e escolas, é necessário agendamento.

Além da mostra permanente, o museu mantém na Casa Enxaimel a exposição temporária sobre os 150 anos da imigração italiana.

Informações sobre atividades e visitas podem ser acompanhadas pelo Instagram @museucasadebrusque ou no site oficial, onde também está disponível o contato via WhatsApp.

