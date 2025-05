Bolsa família: quais são os bairros com mais famílias beneficiadas pelo programa em Brusque

Em Brusque, 2.896 famílias são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Dessas, 399 moram no bairro Limeira. Os dados são da prefeitura e se referem aos pagamentos de março.

O bairro Centro ocupa o segundo lugar na lista, com 242 famílias atendidas. Já em terceiro lugar está o Águas Claras, registrando 222 famílias. Depois, aparecem Santa Teresinha (168), Azambuja (166), Bateas (130), São Pedro (124) e Dom Joaquim (120).

Na sequência estão Rio Branco (118), Santa Luzia (109), Cedrinho e Poço Fundo, cada um com 104. Esses são os últimos bairros com mais de 100 famílias atendidas.

A lista também conta com Paquetá (85), Primeiro de Maio (82), Nova Brasília (77), Limoeiro (75) e Zantão (66). A prefeitura também registrou 65 famílias no Souza Cruz, 54 no Thomaz Coelho, 53 no Cedro e no Planalto, 48 no Santa Rita e 42 no Santa Rita.

Os últimos cinco bairros do ranking são Cerâmica Reis (39), São João e Volta Grande (39 em cada), Jardim Maluche (36) e Ponta Russa (26).

Ofertas do programa

Também foram informados pela prefeitura o número de crianças e adolescentes das famílias. Há 1.894 crianças de até seis anos nas famílias e 2.253 de 7 a 15 anos. Também constam 404 adolescentes entre 16 e 18 anos incompletos. Por fim, é informada que há 99 gestantes inscritas no programa.

A Secretaria de Desenvolvimentos Social oferta os serviços de Proteção Social Básica por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Limeira e Azambuja. Para os bairros desmaios, as ofertas acontecem por meio da equipe de proteção social ligada ao órgão gestor da pasta.

Também são feitos encaminhamentos ao Sine, mas esses são de responsabilidade das famílias, previamente orientadas. A prefeitura afirma que nem todas as famílias possuem condições para serem inseridas nas ofertas de mão de obra no mercado de trabalho.

As causas podem ser problemas de saúde, comorbidades, filhos sem jornada de educação ou ausência de escolaridade.

Normas do programa

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

Já para receber o benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como o Cras.

É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor. Mesmo inscrita no Cadastro Único, a família não entra imediatamente para o Bolsa Família. Todos os meses, o programa identifica, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas e que começarão a receber o benefício.

Confira o calendário de pagamento para 2025:

