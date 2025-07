Bolsonaro é alvo da PF e vai usar tornozeleira eletrônica

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira, 18. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, ele usará tornozeleira eletrônica. A ação foi cumprida pela Polícia Federal.

De acordo com a PF, o mandado foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da PET 14129, que está em sigilo, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

A PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Brasília, “além de medidas cautelares diversas”, conforme divulgou. Oficialmente, a Polícia Federal não informou que o alvo era Jair Bolsonaro.

Ainda conforme a Folha, Bolsonaro não pode acessar redes sociais, foi proibido de falar com o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, e também não pode se aproximar de embaixadas estrangeiras.

