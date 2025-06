Bolsonaro intensifica articulação para lançar filho na disputa pelo Senado em SC

Senador por SC

O portal Metrópoles publicou no sábado, 14, que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a articular, agora com mais intensidade, a candidatura do filho e vereador no Rio de Janeiro, Carlos, ao Senado por SC em 2026. Na semana passada, ele comunicou a possibilidade à deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), como um dos dois nomes do partido na disputa eleitoral. A indicação para a outra vaga caberia ao governador Jorginho Mello, que seria a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC). Quanto a Carlos, que é visto como o menos simpático do clã, quando não arrogante, falta combinar com o eleitor do ex-presidente em SC. Será que aceitará tal imposição, submisso e calado, em detrimento de nomes locais? A conferir.

O culpado

Em postagem com muitas curtidas e compartilhamentos em rede social, a deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC) culpa Jorginho Mello pelo atual quadro no sistema hospitalar do Estado, com UTIs completamente lotadas e sem vagas para novos pacientes. Motivo: um ato do governador – que o bom sendo recomendaria ser dispensável – desobrigou as crianças a comprovar ter se vacinado contra a Covid-19 no ato de matrícula nas escolas.

Mais bonita 1

Jornal que raramente dá importância a SC, na edição de ontem o “Correio Braziliense” publicou extensa reportagem em que atribui a Florianópolis o título de cidade “mais bonita do Brasil” em 2025. Destaca, além das belezas naturais, sua infraestrutura moderna, com bairros planejados, gastronomia diversificada e uma vida noturna animada. Também preserva construções históricas, como a ponte Hercílio Luz e o Mercado Público, que ajudam a contar a história local e atraem quem busca experiências culturais autênticas.

Mais bonita 2

O mesmo jornal, que é o mais lido pela elite do poder do país, publicou também ontem que a capital catarinense está entre as três do país reconhecidas por suas características favoráveis para aposentados, levando em conta aspectos como clima, acesso a serviços e oportunidades de socialização. As outras duas são Poços de Caldas (MG) e Petrópolis (RJ). No caso da Florianópolis, o que conta mais na opção são ampla rede de hospitais, clínicas e centros de atendimento, além de contar com bairros tranquilos e opções variadas de lazer ao ar livre, como trilhas e parques.

Estrela

O itajaiense Junior Rostirola, autor do livro “Café com Deus Pai”, o mais vendido no ano passado e com leitores famosos, como o craque Cristiano Ronaldo, foi o responsável, no último sábado, pela extensa fila de fãs em busca de autógrafos em seus exemplares na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O sucesso é tal que ele teve um estande próprio no evento, com todas as suas publicações.

Nome do campus 1

Na sexta-feira, durante a tensa e menos circense sessão do Conselho Universitário (CUn) da Ufsc – convocada para deliberar sobre a decisão da Comissão da Memória e da Verdade pela retirada do nome do campus em homenagem ao fundador e primeiro reitor, João David Ferreira Lima -, uma manifestação do Movimento Floripa Sustentável, entidade plural composta por 45 instituições representativas da sociedade catarinense, defendeu a manutenção da denominação oficial. A manifestação ocorreu após o conselheiro Alexandre D’Ávila, representante da Federação das Indústrias (Fiesc), apresentar um pedido de vistas.

Nome do campus 2

Em nota, o movimento considera a decisão “acertada e oportuna” especialmente diante de um novo fato relevante: a consulta pública realizada pela Associação dos Professores da Ufsc em que quase 55% dos docentes da instituição manifestaram-se contrários à mudança. Diz que o resultado evidencia uma maioria que se opõe à tentativa de apagamento simbólico da memória do professor João David Ferreira Lima, ao mesmo tempo que acusa a CMV “por interpretações parciais e frágeis de fatos históricos que não encontram respaldo nem na comunidade acadêmica nem na sociedade catarinense”.

Nome do campus 3

Uma das verdades nisso tudo, apontada pelo Movimento Floripa Sustentável, é que uma minoria estridente e ideologicamente motivada, quer reescrever a verdadeira história da Ufsc. Uma nova sessão está agendada para amanhã.

Novela interminável

O Ministério Público Federal em SC concordou com o reconhecimento da competência do Instituto do Meio Ambiente de SC quanto a continuidade do licenciamento da marina da Beira-Mar Norte, no Centro de Florianópolis. O acordo foi firmado sexta-feira, com um incômodo porém: o MPF não aceitou a extinção da ação civil pública, que agora será convertida em uma ação para execução, permanecendo no âmbito da Justiça Federal. Resumo: a novela continua, em boa parte movida por vaidades.