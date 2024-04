Bolsonaro participará do congresso Gideões, em Camboriú, nesta terça-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai voltar para Santa Catarina. Ele participará do 39º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, em Camboriú, nesta terça-feira, 23. A presença de Bolsonaro no evento religioso foi divulgada pelo PL de Santa Catarina.

Conforme a agenda publicada pelo PL no Instagram, o ex-presidente chega ao Aeroporto de Florianópolis por volta das 11h. Em seguida, ao meio-dia, ele deve visitar o mercado público da capital. No período da noite, Bolsonaro vai a Camboriú para participar do congresso.

É a segunda vez que o ex-presidente passa pela região em menos de 30 dias. Recentemente, ele passou o feriado de Páscoa em Balneário Camboriú, com a esposa e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na ocasião, Jair Bolsonaro discursou para apoiadores na praia central da cidade.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: