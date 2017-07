Bombeiros apagam incêndio em residência de Guabiruba

O Corpo de Bombeiros de Guabiruba apagou um incêndio em um quarto, de 9 metros quadrados, de uma residência na rua Luiz Batschauer, Guabiruba Sul, nesta quinta-feira, 6, por volta de 21h30.

Segundo os bombeiros, havia cerca de 200 quilos de poliéster guardados dentro do quarto. O incêndio queimou todo o material e o quarto. A residência tem, no total, 163 metros quadrados, apenas o cômodo com o tecido foi queimado.

Os bombeiros usaram 1 mil litros d’água para apagar o fogo. Ninguém ficou ferido.