Bombeiros atualizam informações do acidente envolvendo moto e bicicleta no Águas Claras, em Brusque

O Corpo de Bombeiros atualizou, na manhã desta segunda-feira, 8, as informações sobre o acidente que deixou um motociclista e um ciclista feridos na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, em Brusque. O caso chegou ao jornal O Município por meio de um vídeo enviado por um leitor que passava pelo local logo após a colisão.

Segundo o relatório, o ciclista foi encontrado consciente e orientado, sentado na pista, com múltiplas fraturas na perna: tíbia, fíbula e fêmur. Já o motociclista estava deitado e apresentava traumatismo craniano grave, fratura no rosto, sangramento pela boca e um ferimento no joelho esquerdo. Ele conduzia uma Honda NX4 Falcon laranja.

Diante da gravidade, as equipes solicitaram apoio. Como o tempo de resposta seria maior, o motociclista recebeu atendimento imediato, com imobilização em maca rígida e colar cervical, e foi levado com prioridade ao Hospital Azambuja.

Durante o deslocamento, as equipes realizaram aspiração das vias aéreas e ofereceram oxigênio até a chegada ao pronto-socorro.

O ciclista permaneceu sob cuidados das equipes até a chegada de outra equipe, que fez o primeiro atendimento, e posteriormente da ambulância, responsável pelo encaminhamento ao hospital.

As circunstâncias da colisão serão apuradas.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

