Bombeiros atualizam informações sobre acidente com poste no bairro Primeiro de Maio, em Brusque

O Corpo de Bombeiros confirmou que o motorista de 46 anos envolvido no acidente que derrubou um poste na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, não sofreu ferimentos.

A colisão aconteceu por volta das 13h deste sábado, 2, próximo à antiga fábrica Renaux, no bairro Primeiro de Maio.

Segundo a corporação, o condutor estava consciente, orientado, caminhando normalmente e sem queixas de dores ou ferimentos visíveis.

Após ser avaliado e monitorado pela equipe de resgate, ele permaneceu no local aos cuidados da Polícia Militar e não precisou ser levado ao hospital.

O acidente envolveu um Citroën com placas de Brusque. O motorista seguia no sentido Centro–bairro quando perdeu o controle da direção e atingiu o poste, que caiu sobre a pista. A estrutura bloqueou parcialmente a via por alguns minutos, gerando filas de veículos.

Com a ajuda de outros condutores, o poste foi removido para a calçada, o que permitiu a liberação do trânsito. A causa da perda de controle do veículo ainda não foi esclarecida.