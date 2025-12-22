Bombeiros atualizam informações sobre acidente que deixou cinco feridos em Brusque

O Corpo de Bombeiros Militar divulgou, na madrugada desta segunda-feira, 22, novas informações sobre o grave acidente de trânsito registrado na noite de domingo, 21, na rodovia Ivo Silveira (SC-108), no bairro Bateas, em Brusque.

A ocorrência envolveu dois veículos e deixou cinco pessoas feridas, duas delas encaminhadas ao hospital.

De acordo com os bombeiros, uma equipe de socorro foi acionada às 23h58 para atendimento de uma colisão entre três veículos, com suspeita inicial de vítima presa, nas proximidades do acesso à empresa Grupar Autopeças.

Após a avaliação da cena, foi confirmado que haviam cinco vítimas.

Vítimas

Uma mulher, que estava no banco traseiro de um Citroën C4, sem cinto de segurança, permanecia presa no interior do veículo, sem possibilidade de saída. Ela apresentava intensa dor torácica, alternava momentos de lucidez e confusão mental e tinha saturação de oxigênio em 80%.

A vítima recebeu colar cervical, oxigênio por máscara de alto fluxo e foi retirada do veículo após a abertura de acesso, sendo encaminhada pela equipe avançada do Samu para atendimento médico.

O condutor do Citroën, um homem de 42 anos, foi encontrado consciente, orientado e caminhando pelo local. Ele apresentava contusão na região parietal direita da cabeça, com ferimento corto-contuso de cerca de cinco centímetros e sangramento ativo.

Após os primeiros atendimentos, foi conduzido ao Hospital Azambuja. As demais vítimas que estavam no mesmo veículo receberam atendimento por outras viaturas empenhadas na ocorrência.

No Renault Fluence, uma passageira de 46 anos, que estava no banco dianteiro, foi atendida consciente, já sem o cinto de segurança.

Ela relatava dor de cabeça e lapsos de memória, além de apresentar contusão na região temporal direita, com leve escoriação. A mulher também foi encaminhada ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

Já o condutor do Renault, um homem de 49 anos, encontrava-se consciente, orientado e sem ferimentos aparentes. Ele relatou falha mecânica no veículo, que teria parado no acostamento antes da colisão, e dispensou encaminhamento hospitalar.

O atendimento contou com o apoio de diversas equipes, incluindo viaturas do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária.

Dinâmica sendo apurada

De acordo com informações apuradas no local, o Citroën seguia no sentido Blumenau quando o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a traseira do Renault, que estava parado no acostamento.

Com o impacto, o Renault foi empurrado contra um barranco, enquanto o Citroën acabou parando do outro lado da pista.

As causas oficiais do acidente seguem sob apuração.

